Victor Campenaerts is werelduurrecord kwijt

De Brit Dan Bigham heeft het werelduurrecord afgesnoept van Victor Campenaerts. Hij deed vanmiddag bijna een halve kilometer beter.

Dan Bigham legde op de wielerbaan in het Zwitserse Grenchen een afstand van 55,548 kilometer af. Campenaerts kwam drie jaar geleden in 60 minuten tot 55,089 kilometer.

Bigham is voor het grote publiek een onbekende. De Brit is in hoofdzaak ingenieur bij Ineos-Grenadiers waar hij de techniek van de tijdrijders van de ploeg bijschaaft. Maar zelf is hij ook een begenadigd baanrenner. Dat bewees hij vorig jaar toen hij op dezelfde wielerbaan in Grenchen het Britse uurrecord van Bradley Wiggins met bijna 200 meter aanscherpte tot 54,723 kilometer. Toen bleef hij dus al minder dan 400 meter van de prestatie van Campenaerts verwijderd, al zou een werelduurrecord toen niet hebben gekund omdat hij als niet-profrenner niet onder de medische controle van de Internationale Wielerunie (UCI) viel.

Campenaerts was vooraf vrij overtuigd dat Bigham in zijn opzet zou slagen. De Brit bleef het eerste half uur achter op de afstanden van Campenaerts, maar volgens de live-commentaar van Ineos-Grenadiers was dat precies zoals het team de aanval op touw had gezet. ‘Crazy lap times’, zei Campenaerts dan ook in de chat tijdens de livestream. Al te gekke rondetijden waren het inderdaad, vooral tijdens het laatste kwartier.

De vraag is nu waarom Ineos-Grenadiers Bingham de baan heeft opgestuurd. Een mogelijke hypothese is dat Bigham als testpiloot werd gebruikt en dat hij nu zijn ervaringen zal doorspelen aan de Italiaan Filippo Ganna, teamgenoot en tijdritfenomeen. Van hem wordt dan een prestatie verwacht die in lange tijd niet zal worden overtroffen.