Supermodel Linda Evangelista op cover ‘Vogue’ na misgelopen schoonheidsbehandeling

Linda Evangelista (57) siert nog eens de cover van de septembereditie van modeblad Vogue. Ze leefde jaren een kluizenaarsbestaan na een misgelopen schoonheidsbehandeling die haar lichaam ‘misvormde’.

‘Dat is niet mijn kaak en nek in het echte leven’, zegt Evangelista over de shoot. ‘Ik kan niet overal met tape en elastieken rondlopen. Ik probeer van mezelf te houden zoals ik ben.’

Alle foto’s in het magazine tonen de voorkant van haar gezicht. Haar nek, oren en haar blijven bedekt.

Ooit was Linda Evangelista een van de meest gefotografeerde en duurste fotomodellen ter wereld, maar de afgelopen vijf jaar durfde ze nauwelijks nog haar huis uit. Vorig jaar liet ze weten dat ze misvormd was na coolsculpting, een schoonheidsbehandeling waarbij vetcellen bevroren worden.

Na de zes maanden durende behandeling merkte Evangelista midden 2016 dat er zich uitstulpingen vormden op haar kin, rug en heupen, rond haar borst en onder haar oksels. Uitgerekend op de plekken waar ze wou afslanken, ontstonden nu bubbels die almaar harder werden en ten slotte als ‘dode’ plekken aanvoelden. Evangelista bleek het slachtoffer van paradoxale adipose hyperplasie, een bekende maar zeldzame nevenwerking van het bevriezen van vetmassa.

Evangelista kondigde vorig jaar een rechtszaak aan tegen het bedrijf Zeltiq Aesthetics.