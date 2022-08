Voor tweede jaar op rij zetten adverteerders meer in op print

Roularta Media Group, de grootste magazine-uitgever in België, ziet voor het tweede jaar op rij dat adverteerders opnieuw meer inzetten op gedrukte media. De digitale advertenties hebben het iets moeilijker.

Xavier Bouckaert, ceo van Roularta Media Group, zegt dat zijn bedrijf een sterke eerste jaarhelft achter de rug heeft. Hij spreekt zelfs van ‘olympische prestaties’. De advertentie-inkomsten bleven stabiel, ondanks het feit dat De Streekkrant werd stopgezet en een voetbalweekblad een maandpublicatie werd.

Bouckaert stelt vast dat adverteerders opnieuw meer inzetten op print. Dat ziet hij ook in de markt van reclamefolders. ‘Retailers als Auchan en E.Leclerc zien dat de papieren folder een sterkere boodschap is’, zegt hij. ‘Een mogelijke uitleg van die heropleving van de printreclame is dat adverteerders en marketeers de laatste jaren hebben overgeïnvesteerd in digitaal. Elke marketeer zoekt een ideale mix. Nu stellen we vast dat printadvertising al twee jaar in stijgende lijn gaat.’ Bouckaert wijst ook op de gevaren van digitale advertenties voor merken, onder meer door fake news op sociale media.

Geëxplodeerde papierprijs

Nochtans organiseerde Aldi België afgelopen week een zeldzame persconferentie, om te zeggen dat het meer zal inzetten op digitale reclame. De papieren folder, waarvan 4 miljoen exemplaren worden gedrukt, kost handenvol geld door de gestegen papierprijs. Roularta erkent die moeilijkheid, de prijs zou gestegen zijn met 75 procent. ‘Het zijn recordprijzen, dit hebben we nog nooit meegemaakt.’

Toch wist Roularta de daling van de nettowinst in de eerste jaarhelft beperkt te houden tot 0,9 miljoen, waardoor er netto 7,2 miljoen overbleef op een omzet van net geen 170 miljoen. Die omzet is met bijna 20 procent gestegen, vooral door overnames in Nederland, waar Roularta er een twintigtal publicaties bijkreeg door de overname van New Skool Media, waaronder opinieblad Elsevier en Beleggingsbelangen.

Bouckaert is erg optimistisch over de overnames, omdat ze onmiddellijk bijdragen tot de winst en hij meer synergiekansen ziet dan aanvankelijk ingeschat. Overnames hadden alles samen een positieve impact op de omzet van 20 miljoen. Daarnaast was er een autonome groei van 7,9 miljoen.

‘Twijfelende consument’

Jeroen Mouton, de afscheidnemend financieel directeur van Roularta, die op 15 november aan de slag gaat bij Kinepolis, schat dat de mediagroep nu op jaarbasis 65 miljoen euro omzet in Nederland haalt. Vorig jaar haalde Roularta in totaal een omzet van 300 miljoen.

Het abonneebestand kalfde met 2,2 procent af, wat Bouckaert toeschrijft aan ‘de twijfelende consument’. ‘Hoge nabetalingen voor de gestegen gas- en stroomprijs hebben hun impact.’ Mediafin (De Tijd, L’Echo) tekende 6 procent meer abonnees op.

Bouckaert wees erop dat de brutobedrijfswinst (ebitda) ogenschijnlijk gezakt is, maar dat gezuiverd van uitzonderlijke elementen er een stijging is van 5 procent tot 17 miljoen, ten opzichte van de 16,3 miljoen een jaar eerder. De marge komt uit op 10 procent.

Bouckaert is niet te spreken over boekhoudregels die opleggen dat Roularta niet conform zijn aandelenbelang de helft van de brutowinstcijfers van Mediafin in de boeken mag opnemen, maar slechts goed een vijfde. De 2,2 miljoen die Roularta opneemt zou eigenlijk 5 miljoen moeten zijn, zegt Bouckaert. Wat betekent dat de brutobedrijfswinst dan 20 miljoen bedraagt.

Ook de bedrijfswinst van Roularta wordt mogelijk onderschat, doordat Roularta zijn merken en overnamepremies afschrijft.

Vrouwenbladen

Bouckaert zei dat Roularta er een stuk sterker voorstaat dan enkele jaren geleden. ‘Onze brutobedrijfswinst ligt 63 procent hoger dan in de eerste helft van 2019.’ Ook inzake omzet is Roularta de jongste jaren opnieuw gegroeid door een reeks vrouwenbladen van Sanoma over te kopen en meer recent New Skool Media. Daardoor krijgt de groep opnieuw meer substantie, nadat het eerder zich had terugtrokken uit Frankrijk en haar 50 procent belang in de Vlaamse commerciële tv-zender Medialaan verkocht had aan DPG Media. Bij die transactie verwierf Roularta de helft van Mediafin.

Roularta is in eigen land vooral bekend van magazines als Knack, Trends, Flair en Libelle en elders De Zondag. Het stopzetten van De Streekkrant was een grote stap maar werd goed verteerd.

Roularta onthoudt zich van een prognose voor de rest van het jaar. Komend jaar komt er een belangrijke loonindexering aan. In tegenstelling tot veel andere beroepen krijgen journalisten geen aanpassing, telkens de spilindex wordt overschreden. Ze moeten een jaar wachten. Als de inflatie ook in december nog hoog blijft, betekent dit dat er dan in januari een belangrijke aanpassing komt.

Roularta zegt voorbereid te zijn op moeilijke tijden en wijst op zijn sterke balans.