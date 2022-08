Podcasttips | De Limburgse zoo: glorieus verleden of een zootje?

Chris Morgan maakt natuurdocumentaires zonder natuurpracht (en toch werkt het). Het Belang van Limburg sprak met de nabestaanden van een dierenverzorger die verscheurd werd door beren. En DS Letteren laat Groen-covoorzitter Nadia Naji aan het woord over haar favoriete zomerboek.

Op zoek naar een zomerboek? Guy Verhofstadt raadt 1000 jaar vreugde en verdriet aan, de biografie van Ai Weiwei. Het is misschien niet meteen echte zwembadliteratuur, maar dit is wel een geschikt moment om de kunstenaar beter te leren kennen. De actualiteit klopt namelijk op de deur. De spanningen tussen China en de VS lopen op. En hoewel Verhofstadt de Chinese kunstenaar persoonlijk kent, was het vooral zijn biografie die hem China beter deed begrijpen.

Ondertussen zijn ook alle afleveringen van onze podcastreeks Mijn schuld verschenen. De laatste aflevering vertrekt vanuit een universeel gevoel: de angst om de fouten van je ouders te herhalen. Annette da Graça ontkwam er niet aan en was, net als haar moeder, lange tijd geen goede mama. In haar aflevering hoor je hoe zij de cirkel van schuld wist te doorbreken.

Onze dagelijkse podcast DS Vandaag draait weer op volle toeren. Deze week kwam journalist Bart Brinckman een volgens hem verontrustende evolutie in de Westraat duiden: partijvoorzitters van de meerderheid steken stokken in de wielen van de regering. Heeft de partijvoorzitter te veel macht gekregen?

1. Een zootje in Zwartberg

Vergeet West-Vlaanderen. Het Wilde Westen van ons land ligt in het oosten. Dat begin je toch te geloven als je naar de Zoo van Zwartberg luistert. In hun nieuwe podcast rakelen onze collega’s van Het Belang van Limburg het verleden van de Limburgse Zoo op. Die begon in de jaren 60 op café, toen ondernemer Marcel Wouters aan de toog een leeuw op de kop tikte, en eindigde in 1997 toen de zoo na aanhoudende druk van dierenrechtenorganisatie Gaia moest sluiten. De vergelijking met de Netflixsensatie Tiger King is snel gemaakt.

Of is die vergelijking iets te scherp? Marcel Wouters was zeker een flamboyant personage, maar Joe Exotic valt natuurlijk moeilijk te evenaren. Wat de podcastreeks wel gemeen heeft met de beruchte Netflixreeks, is dat de makers zo opgaan in de kleurrijke setting dat het dierenleed bijzaak wordt. Nochtans moet je maar even googelen om foto’s terug te vinden van apen en leeuwen in grauwe, veel te kleine kooien. Vermoedelijk zullen makers Kato Poelmans en Lien Vande Kerkhof daar in latere afleveringen wel nog op terugkomen, maar in de eerste twee trekken ze vooral grote ogen bij het ‘knotsgekke’ Limburgse verleden.

Toegegeven, de anekdotes zijn sappiger dan een Limburgse vlaai. Je maakt kennis met Bongo, de chimpansee die kinderkledij draagt en opgenomen wordt in het gezin-Wouters. In de tweede aflevering hoor je het verhaal van de nabestaanden van een dierenverzorger die in 1976 verscheurd werd in het berenverblijf. Zijn dochter kon tot zes jaar geleden geen beer meer zien zonder nachtmerries te krijgen.

2. Chris Morgan maakt natuurdocumentaires voor het oor

We blijven nog even in de natuur en bij de mensen met een ongewoon grote fascinatie voor flora en fauna. Documentairemaker Chris Morgan is ongetwijfeld een van hen. Hij reist de wereld rond om te onderzoeken hoe de natuur de mens overleeft. Hij spreekt met gelijkgezinden die hun hele leven wijden aan natuurbehoud. Vanuit hun expertise vertellen ze elke aflevering iets over een bijzondere diersoort of een uniek ecosysteem. Morgan bewijst met zijn podcast dat een natuurdocumentaire ook zonder beeld kan boeien.

3. Kruip eens in het hoofd van een kunstenaar

Song exploder is ondertussen een klassieker in het Engelstalige podcastlandschap. Al acht jaar lang ontleden muzikanten - van Dua Lipa tot The War on Drugs - hun eigen songs voor de microfoon van Hrishikesh Hirway. Het beproefde recept zou je makkelijk kunnen uitbreiden naar andere kunstdisciplines. En dat is dan ook wat er nu gebeurt door schrijvers aan het woord te laten over een passage uit hun beroemdste boek.

Het wordt een minireeks van zes afleveringen die tweewekelijks verschijnen. Auteurs Min Jin Lee (Pachinko), Carmen Maria Machado (In the dream house), Michael Cunningham (The hours), Tayari Jones (An American marriage), George Saunders (Victory lap), Celeste Ng (Little fires everywhere) en James McBride (Deacon King Kong) zullen een inkijkje geven in hun schrijfproces. De host is Susan Orlean, zelf schrijver en journalist bij The New Yorker.

Opgelet: de afleveringen verschijnen in de feed van Song exploder. De eerste aflevering met Min Jin Lee is sinds vandaag te beluisteren, en Susan Orlean nam ook een bonusaflevering op over haar eigen creatieve proces.

P.S. Michael Cunningham leverde een bijdrage aan de zomeressays van DS Letteren. Hij schreef over zijn relatie tot zijn ouder wordende lichaam. Lees het hier.

