‘Organiseer middelbare school zoals hoger onderwijs’

Om het lerarentekort op te vangen, moet het gehele onderwijs meer zoals het hoger onderwijs georganiseerd worden. Daarvoor pleit Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het gemeenschapsonderwijs (GO!). ‘Zet grotere groepen samen voor klassikaal onderwijs en begeleid leerlingen bij oefeningen in kleine groepen.’

‘We moeten af van alle lessen in klassen van twintig leerlingen’, zegt Pelleriaux. Een leraar geschiedenis die gepassioneerd lesgeeft, kan dat doen voor een groep van zestig leerlingen. Voor oefeningen kunnen leerlingen dan in groepjes van vier begeleid worden, is zijn redenering. ‘Dat gebeurt zonder enig probleem in het hoger onderwijs. Die organisatievormen zouden we ook moeten invoeren in het secundair onderwijs’, klinkt het.

Ook moet dubbel werk vermeden worden, stelt de GO!-topman. ‘Het blijft onbegrijpelijk dat duizenden leerkrachten wiskunde voor het vijfde jaar een examen moeten opstellen, terwijl ze allemaal hetzelfde leerplan gebruiken’, zegt hij. ‘Laat teacher design teams (ontwerpteams) lesmateriaal en examens uitwerken die alle leerkrachten kunnen gebruiken.’

Leerkracht zelf hoeft niet te corrigeren

Ook kunnen nog andere taken uitbesteed worden, meent Pelleriaux. Hij denkt dan niet alleen aan het toezicht op de speelplaats, maar ook bijvoorbeeld aan het corrigeren van toetsen en examens. ‘We kunnen dat uitbesteden aan andere beroepsgroepen, zodat leerkrachten meer tijd hebben om te focussen op hun kerntaken.’

Die maatregelen zijn volgens het GO! nodig nu het lerarentekort steeds nijpender wordt. Uit cijfers van VDAB blijkt dat er twee weken voor de start van het schooljaar nog 2.400 vacatures openstaan in het onderwijs. Volgens Pelleriaux is dat aantal nog een onderschatting en zal het in de loop van het schooljaar toenemen. Niet alle scholen geven namelijk hun vacatures door aan de VDAB, en uitval van bijvoorbeeld zieken is nog niet meegerekend.