De Finse premier Sanna Marin ligt onder vuur om een gelekte dansvideo. Critici­ noemen haar gedrag ongepast­ voor een staatsleider. Al is Marin lang niet de eerste, en zeker ook niet laatste regeringsleider die zich laat betrappen op enkele danspasjes.

Theresa May

In haar drie jaar als premier van het Verenigd Koninkrijk pakt May vaak en graag uit met haar dansmoves. Op staatsbezoek in Zuid-Afrika, op een belangrijk partijcongres … May lijkt al dansend door het leven te gaan.

Ook toenmalig voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, is fan van Mays iconische danspasjes. Zo imiteert hij haar eens voor een persconferentie over de toekomst van Europa.

Donald Trump

Een coronabesmetting houdt hem even thuis, maar in de laatste rechte lijn naar de presidentsverkiezingen, in november 2020, weet Trump van geen ophouden. Hij vliegt van de ene naar de andere staat om kiezers te overtuigen op hem te stemmen.

Met telkens één constante: YMCA van ‘Village people’ als afsluiter.

Barack & Michelle Obama

Twee jaar na hun afscheid uit het Witte Huis wonen de Obama’s een concert bij van Beyoncé en Jay-Z in Maryland, in de zomer van 2018. Enkele aanwezigen filmen er hoe het koppel zich even helemaal laat gaan.

Justin Trudeau en Emmanuel Macron

In oktober 2018 zijn de Canadese premier Justin Trudeau en de Franse president Emmanuel Macron op bezoek in Armenië. Tijdens een officieel staatsdiner begint plots muziek te spelen en staat iedereen rondom hen recht om te dansen.

De twee presidenten kunnen uiteraard niet achterblijven.

Dmitri Medvedev

In 2011 woont de Russische president Medvedev een concert bij van de Russische band Kombinaciya. Die speelt er ‘American Boy’, waarop Medvedev enthousiast begint mee te dansen.