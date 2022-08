Volodimir Zelenski maakt indruk als oorlogspresident. Voor de invasie van Oekraïne was zijn beleid nochtans geen toonbeeld van goed bestuur. Houdt hij stand? ‘Ik vraag me af of hij de man is die ons land kan heropbouwen?’

Op de avond van 25 februari had Volodimir Zelenski (44) zijn kaki tenue aangetrokken om te poseren met zijn team in het centrum van Kiev. ‘Wij zijn met zijn allen hier en wij blijven’ was de boodschap ...