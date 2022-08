Alle Belgische estafetteploegen naar finale EK atletiek

De vier Belgische aflossingsploegen hebben vanochtend de reeksen op het EK atletiek overleefd. Dat de Tornados en de Cheetahs naar de finale zouden gaan, was verwacht. Maar ook de ploegen van de 4x100 meter deden het uitstekend en lopen de finale.

Kevin Borlée werd zoals verwacht niet opgesteld bij de Belgian Tornados, de mannenploeg op de 4x400 meter. Vader en coach Jacques Borlée spaart zijn licht geblesseerde zoon voor de finale van zaterdagavond en hoopt dat die tegen dan loopklaar is. Bovendien is er dan ook Julien Watrin die vanochtend niet liep, omdat hij vanavond de finale van de 400 meter horden op het programma heeft staan.

• Watrin plaatst zich met Belgisch record voor finale 400m horden

Vader Borlée koos voor het viertal Alexander Doom, Jonathan Borlée, Jonathan Sacoor en Dylan Borlée als slotloper, in de rol van broer Kevin. Maar echt goed liep het niet. De Tornados hingen lange tijd in zesde positie, tot Sacoor naar plaats vier opschoof. Dylan Borlée kon geen plaats meer goedmaken, wat nodig was voor rechtstreekse kwalificatie. Maar er gingen nog twee verliezende tijden door en met 3’01”81, één honderdste achter Duitsland, was meteen duidelijk dat dat geen probleem zou zijn.

Dat werd bevestigd in de tweede reeks. Zelfs reekswinnaar Tsjechië bleef boven de tijd van België. Met een vierde plaats van de finalisten zijn de Tornados meteen ook zeker van een goede baan voor morgenavond.

• Kevin Borlée gelooft fit te raken voor 4x400 meter

Belgian Cheetahs

Ook hun vrouwelijke collega’s, de Belgian Cheetahs, plaatsten zich voor de finale van morgenavond. België koos voor het kwartet Van den Broeck, Vervaet, Ponette en Claes. Een hele verandering ten opzichte van het aangekondigde viertal met Coucquyt (en zonder Vervaet). Vraag is wat coach Carole Bam tot die wissel noopte.

Maar met een tweede plaats in een seizoenbeste van 3’25”44 was dat niet aan de orde. België hoefde niet eens op de tweede reeks te wachten om zeker te zijn van de plek in finale.

Die tweede reeks werd gewonnen door Nederland in 3’25”84, minder snel dan België. De Cheetahs gaan dus met de tweede tijd naar de finale.

4 x 100 meter

De Belgian Falcons hebben zich met een sterk nieuw Belgisch record (38”73) geplaatst voor de finale van de 4x100 meter. Het viertal bestond uit Robin Vanderbemden, Ward Merckx, Simon Verherstraeten en Kobe Vleminckx. Het vorige record stond op 39”05 en dateerde al van 2003. Vooral Vleminckx maakte indruk als slotloper.

Ook de Belgische vrouwen op die discipline, de Belgian Rockets, hebben zich geplaatst voor de finale. Ze deden dat in een tijd van 43”58, hun beste chrono van het seizoen.

Elise Mehuys, Delphine Nkansa, Rani Vincke en Rani Rosius eindigden op de vierde plaats in hun reeks. Ze werden voor de finale opgevist met de beste verliezende tijd.

Van de 16 deelnemende landen lieten de Belgian Rockets de zevende chrono optekenen. Groot-Brittannië was het snelst in 42”83.