De bodem is opengebarsten. Aan de buis met de sensor die het waterpeil meet, bungelt de sonde werkeloos. Droog, kurkdroog ligt het er hier bij. Dit is een eeuwenoude afgesneden meander van de Dijle. Normaal staat hier altijd water in, ook in de zomer. Maar vandaag geen druppel. ‘Zo erg hebben we het nog nooit meegemaakt,’ zucht Rik Luyten, conservator van het Pikhakendonk.

