Zelenski krijgt wind van voren van eigen bevolking door late oorlogswaarschuwing

Toen de Oekraïense president Volodimir Zelenski ‘grimmige waarschuwingen’ kreeg dat Rusland zijn land zou binnenvallen, koos hij ervoor die niet openbaar te maken, om ‘chaos’ te vermijden. Dat zei hij aan The Washington Post.

Zelenski zei tijdens het gesprek dat hij vreesde voor ‘paniek en een massale vluchtelingenstroom’, met een desastreuze economische ineenstorting als gevolg. ‘We zouden dan al sinds oktober vorig jaar 7 miljard dollar per maand verloren hebben. In dat geval zouden de Russen ons in drie dagen hebben verslagen’, stelde Zelenski.

Hij maakte de ‘juiste beslissing’, beweert hij. Zo konden Russische troepen bijvoorbeeld nooit de hoofdstad Kiev innemen. ‘De meeste Oekraïners bleven hier en vochten voor hun thuisland. Hoe cynisch het ook klinkt, dat zijn de mensen die de indringers hebben tegengehouden.’

‘Economie boven welzijn’

Oekraïense burgers hebben op sociale media hun ongenoegen geuit over zijn uitspraken, omdat hij ‘de economie boven het welzijn van zijn burgers’ zou hebben gesteld. De Oekraïners vinden dat veel dodelijke slachtoffers voorkomen hadden kunnen worden als de bevolking adequaat was voorbereid op de oorlog. Enkele academici stellen dat de president door de waarschuwing te verzwijgen zelf ook enige verantwoordelijkheid draagt voor de Russische wreedheden.

Anderen verdedigen Zelenski, die met gevaar voor eigen leven achterbleef in Kiev toen de Russen zijn land binnenvielen.

The Washington Postvroeg Zelenski wat hij vindt van de kritiek. Die benadrukt dat hij vooral grimmige waarschuwingen kreeg over zijn eigen lot. ‘Ons volk had de vrijheid die mensen in een democratisch land hebben’, reageerde hij. ‘De Oekraïners hadden toegang tot de informatie die er was.’

Zelenski had donderdag een topontmoeting met Erdogan en Guterres, secretaris-generaal van de VN. Tijdens dat bezoek hielden ze een persconferentie, maar de aanwezige tolken maakten er geen al te goede beurt.