In de provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant heeft het Agentschap Natuur en Bos de voorbije weken meer dan 2.800 gekweekte wilde eenden gevonden in vijvers. Wilde dieren uitzetten is nochtans verboden in België. Het is de eerste keer dat er zo’n groot aantal dieren wordt aangetroffen in een jachtgebied. Het Agentschap vermoedt dan ook dat de wilde eenden werden gekweekt voor de jacht. ‘Dit is sadistisch’, vertelt Jelle De Wilde, directeur communicatie bij het Agentschap Natuur en Bos.