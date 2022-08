Muurschildering VUB-campus eert overleden oud-rector Caroline Pauwels

Op de freewall van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), waar graffiti-artiesten zich mogen uitleven met muurtekeningen, is als eerbetoon een tekening verschenen van de recent overleden oud-rector Caroline Pauwels.

De Brusselse universiteit deelde een bericht via een van haar Facebookpagina’s, VUB-sport, waarop een artistiek eerbetoon te zien is van ererector Caroline Pauwels. Rechtsboven in de tekening luidt er in een bijschrift ‘Rust in vrede, ererector Caroline Pauwels’.

De oud-rector overleed op 5 augustus in het in het UZ Brussel. ‘We zullen Caroline aan de VUB enorm missen, maar we zullen haar altijd in ons hart blijven dragen’, zei Jan Danckaert eerder, die haar als rector opvolgt. ‘Ze heeft van de VUB een warme, verbonden en meelevende universiteit gemaakt.’

Pauwels stond sinds 2016 aan het hoofd van de universiteit en was in 2020 aan haar tweede mandaat begonnen. Maar haar ziekte maakte het onmogelijk om aan te blijven. Ze wou zich kunnen focussen op haar gezin, familie en vrienden.