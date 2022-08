Open VLD wil studentenjobs opkrikken naar 600 uur per jaar

Open VLD-vicepremier Vincent Van Quickenborne lanceert het voorstel om jobstudenten voortaan 600 uur per jaar te laten presteren zonder hun voordelen te verliezen. Vandaag is dat nog 475 uur. Hij komt met het voorstel omdat in zijn eigen Kortrijk een horeca-ondernemer in de problemen dreigt te komen omdat al zijn jobstudenten bijna aan hun maximum zitten.

Bedoeling is het maximum in alle sectoren op te trekken. Een ander voorbeeld dat de liberalen geven zijn de woonzorgcentra, waar de zoektocht naar werkkrachten ook onverminderd verder gaat.

‘We moeten ambitieus zijn’, zegt partijvoorzitter Egbert Lachaert. Meteen is dat ook een schot voor de boeg voor de besprekingen van arbeidsmarkthervormingen die de federale regering in het najaar zal aansnijden. Dat beloven sowieso moeilijke gesprekken te worden. Veel van wat het Zomerakkoord moest zijn van premier Alexander De Croo (Open VLD) is geëvacueerd naar de begrotingsbesprekingen, precies omdat de onderhandelingsmarge wel heel klein werd.

Horeca Vlaanderen is alvast voorstander, maar of het echt kan lukken, zal nog moeten blijken. Bij minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) staan ze minder te springen. ‘De werkgever kan na 475 uur een gewoon arbeidscontract aanbieden’, zegt hij. ‘Het structureel optrekken van het aantal uren studentenarbeid is geen goed idee. Dat zou jobvernietigend werken, vooral voor deeltijdse jobs van kortgeschoolde werknemers.’