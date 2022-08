Lokaal kans op intense neerslag met een donderslag

Het wordt vrijdag zwaarbewolkt met buien die van west naar oost over ons land trekken. In de namiddag kan de regen lokaal intens zijn, met kans op een donderslag.

Vanaf de kust komen er wel meer opklaringen. De maxima schommelen tussen 21 en 25 graden, meldt het KMI.

Vrijdagavond vallen er nog buien in het noordoosten en het oosten van het land, maar geleidelijk klaart de hemel overal uit. De minima liggen komende nacht tussen de 11 en 17 graden.

Zaterdagochtend is het op de meeste plaatsen vrij zonnig, later verschijnen er meer wolkenvelden, maar het blijft droog. De maxima liggen tussen 19 en 24 graden bij een matige wind.

Zondag trekt een weinig actieve storing over ons land met vooral in het noordwesten wat regen of een buitje. ‘s Namiddags is het droger met enkele opklaringen. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden bij een zwakke tot matige wind.

Maandag trekt een actieve storing van de kust naar de Ardennen. Het wordt dus zwaarbewolkt met perioden van regen of buien, die soms intens kunnen zijn. De maxima liggen tussen 17 en 22 graden.

Vanaf dinsdag wordt ons weer bepaald door een stijgende luchtdruk, met opnieuw droog, zonnig en warm weer.