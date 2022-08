Pukkelpop | Coely: wat een aanwezigheid, wat een energie

Met achter haar een band die zich van bij het eerste nummer in het zweet werkte en voor haar een publiek dat hoogstpersoonlijk z’n zweetdruppels tegen het tentzeil probeerde te mikken, had Coely maar een gilletje te geven om de Dance Hall te doen ontploffen. Ze gaf een schreeuw.

In het rood-zwart gekleed, assorti met het combifestivalbandje van dit jaar, had Coely zichzelf niet minder dan een overrompeling voorgenomen. Mocht je dit lezen, Jeff Bezos: een overtuigendere warrior princess dan Coely Mbueno vind je niet voor je komende Tolkien-adaptatie.

Na vier bewogen jaren stond Coely weer op Pukkelpop, en ze zong elk nummer alsof ze die woelige jaren hoogstpersoonlijk wilde goedmaken. In ‘Regulator’ knalde ze haar in-ears kapot, maar ook gast-rapper Dvtch Norris en haar gitarist wrongen zichzelf helemaal uit.

‘Is everybody out there’ plaatste de Antwerpse weer helemaal in de spotlights, en ‘Celebrate’ was een feestelijke anthem waarbij heel de Dance Hall een toast uitbracht.

Wat een aanwezigheid, wat een energie. Elke rapper die na Coely op de affiche staat, mag hier de lat komen zoeken. Ze ligt een paar meter hoog in de geluidstoren verstopt.

Coely, gezien op Pukkelpop op 18/08