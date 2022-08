Stichting van Brad Pitt moet miljoenen betalen aan huiseigenaren in New Orleans

De Make It Right Foundation van Brad Pitt heeft een schikking getroffen van 20,5 miljoen dollar (ruim 20 miljoen euro) getroffen met 107 huiseigenaren in de Amerikaanse stad New Orleans.

Dat melden internationale persbureaus.

In 2007, twee jaar nadat orkaan Katrina een ravage had aangericht in New Orleans, richtte de Hollywoodster de woningbouworganisatie Make It Right op. Het doel was door overstromingen verwoeste woningen in de Lower Ninth Ward te vervangen door huizen die stormveilig en energiezuinig waren.

De huizen kostten gemiddeld zo’n 150.000 dollar, maar bleken na oplevering vol gebreken te zitten. Bewoners klaagden volgens persbureau AP over doorgezakte veranda’s, schimmel en lekkende daken. De stichting erkende de afgelopen jaren herhaaldelijk dat het project niet geheel probleemloos verliep. Bewoners spanden in 2018 een rechtszaak aan, omdat ze de hun geboden oplossingen onvoldoende vonden.

Dinsdag werd een schikking bereikt tussen de Amerikaanse acteur en de huiseigenaren. Ieder van de bewoners krijgt nu zeker 25.000 dollar (ruim 24.500 euro) ter compensatie. Het overige bedrag wordt verdeeld over de huizen met de ernstigste gebreken. Een advocaat van de bewoners omschrijft de situatie tegenover persbureau AP als ‘David tegen Goliath, waarbij het onmogelijke toch mogelijk werd.’

Brad Pitt heeft zelf nog niet op de schikking gereageerd.