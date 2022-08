Wat eten we volgende week? Soep met stijl, want huiselijkheid wordt stiekem wel weer leuk

Voor dampende ovenschotels is het nog iets te vroeg, maar de inspiratie is in mijn keuken wel al aan het kantelen: wat kan thuis zijn lekker smaken! Hieronder brengen zeven recepten de geruststelling die nu nodig is: huiselijkheid hoeft niet samen te vallen met sleur.

MAANDAG

Gehakt naar je hand zetten

Kun je het gezellige van gehakt koppelen aan het lichtvoetige van de zomer? Ja, bewijst dit recept van Laurence Bemelmans – dat zich ook prima leent om je favoriete veggiegehakt te laten schitteren.

DINSDAG

Liefde van een oude vriend

Elk jaar een mooi moment: de goesting in soep die terugkeert. Dit recept toont hoe je een doordeweekse basissoep met een paar makkelijke toppings zo interessant kunt maken dat die goesting minstens tot volgende zomer van soepkom naar soepkom blijft hunkeren.

WOENSDAG

Pasta in een kwartier

Knaagt de volle agenda van september al aan je gemoed? Weet dan dat de formule ‘pasta + iets goeds uit een potje’ onveranderd ter beschikking blijft, en zelden gaat tegensteken. Ik sla alvast opgelegde artisjokharten in, en mijn favoriete tomatenpassata, en ansjovis.

DONDERDAG

Zachte landing

Na de baguettes, de croissants en de churros van onbezorgde vakantie-ontbijten, biedt deze havermoutpap alles om aangenaam terug te keren naar een routine die langer vol te houden is. Je ingewanden zullen opgelucht ademhalen, en wat is het gezellig om weer met een lepel te eten.

VRIJDAG

Zolang er mosselen zijn

De dagen mogen dan weer korten, het mosselseizoen is nog maar pas goed aan de gang. En zolang er mosselen zijn, ben je maar een korte kooksessie verwijderd van een pot vakantiegevoel.

ZATERDAG

Geheim ingrediënt

Als de zomer zijn laatste maand in gaat, rijpen de appelen aan de bomen en de kookboeken in de drukkerij, om ons in de herfst rijkelijk van verse kookinspiratie te voorzien. Bij de eerste oogst springt Noomi in het oog, waarmee Sara Shawkat ons inwijdt in de Iraakse keuken. Haar aubergines met granaatappel en walnoten zien er alvast heerlijk uit. En er gaat chocolade in!

ZONDAG

Zoete voornemens

Aan het eind van ze zomervakantie is de verleiding groot om goede voornemens te maken, en ik vind het gek als daar lacherig over wordt gedaan. Tuurlijk kun je ze doorgaans niet meteen waarmaken, maar het is toch belangrijk om te weten waar je naartoe wilt? Als je intentie toevallig luidt: vaker vegan eten, dan is dat bovendien een perfect excuus om zonder verdere aanleiding deze prachtige nectarinegalette te bakken, een recept dat vegan bakker Marieke Wings met ons deelde.

De makkelijkste ijsthee maak je zo: vul een groot glas met 7 ijsblokjes, giet er een scheut limonadesiroop over en vul aan met afgekoelde thee. Ik gebruik zo restjes earl grey op uit onze theepot van de vorige avond, en de meest uiteenlopende vruchtensiropen. Staat de munt, basilicum of verbena er op het terras fris bij, dan werk ik mijn ijsthee graag af met hun geurige blaadjes; maar nodig is dat niet.