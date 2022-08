AA Gent komt niet tot scoren en krijgt tweemaal het deksel op de neus tegen stug Omonia Nicosia

AA Gent lijkt nu al veroordeeld tot deelname aan de Conference League na 0-2-verlies van Omonia Nicosia. De Cypriotische bekerwinnaar profiteerde van een zwakke start van de Buffalo’s, die het na de rust lieten liggen. De groepsfase van de Europa League is ver weg.

Hoe warm kan AA Gent het komende donderdag nog maken, in Nicosia? En dan doelen we niet op het weer: het kwik in Cyprus geeft dezer dagen makkelijk 35 graden aan. Neen, wie gelooft nog dat de Buffalo’s straks toch nog naar de poules van de Europa League staan? Zelfs al tellen uitdoelpunten niet meer, doe het maar, een 0-2-achterstand ophalen op verplaatsing. Tegen een ploeg die aangemoedigd zal worden door achtduizend fanatieke Cyprioten, wat graag in een egelstelling kruipt en countert. Het lijkt nu al onmogelijk. Vorig seizoen verloor Antwerp er met 4-2 en ging AA Gent op bezoek bij Anorthosis ook al onderuit. De (heel) magere troost is dat Gent het opvangnet van de Conference League krijgt en daar tot november mag voetballen. Minder centen te verdienen, minder prestige te vergaren.

Geen verpletterende Hauge

Wie had kunnen denken dat AA Gent het zou afleggen tegen Omonia, vorig seizoen slechts zevende in de Cypriotische competitie? Vooraf niemand. Samoise startte op de bank met een omzwachtelde knie, net als Marreh en Okumu, blijkbaar ook al niet helemaal fit. Daardoor startte Nurio, net als nieuwkomer Hauge. Hong schoof een rijtje achteruit om Kums te flankeren. Zo sterk als de Zuid-Koreaan in zijn eerste wedstrijd voor de dag kwam, zo’n weinig verpletterende indruk maakte de Noorse debutant. Niet zuiver in zijn passing, acties waar evenmin veel vertrouwen uit sprak.

Het duurde meer dan een halfuur eer hij zijn man voorbij durfde te gaan. Pas kort voor de rust kende hij zijn beste moment, toen hij naar binnen sneed en de bal naar de verste paal stuurde, net naast geduwd door Omonia-doelman Fabiano. Het bleek een hoogtepunt voor een zwak gestart Gent.

Foto: BELGA

Het spel van de Noor was illustratief voor (bijna) het hele team. ‘Elke ploeg heeft zijn zwakheden, ook Gent’, had Omonia-coach Neil Lennon gezegd. En de Noord-Ier, als speler én als trainer in totaal tien keer kampioen met Celtic, zag in het voetballend vermogen van de Gentse defensie wel kansen. De Cypriotische aanvallers zetten fel druk en daardoor verslikten vooral Hanche-Olsen en Ngadeu zich een paar keer. Dat spits Kakoullis alleen op Roef kon afstevenen, werd maar net vermeden.

Op een terugspeelbal van Ngadeu die net te kort was moest Roef zich ook al reppen. AA Gent betaalde bibbergeld en leek een tegengoal over zich af te roepen. Na twintig minuten viel ze ook, al gebeurde dat wel heel knullig. Toen Ngadeu én Hanche-Olsen hun been uitstaken op een schot van Charalambous – voornaam Charalambos – caprioleerde de bal over een kansloze Roef: 0-1. Zesde wedstrijd van het seizoen, zes wedstrijden zonder nul.

Tot dan had Gent niets meer geproduceerd dan een schotje voorlangs van Cuypers. Omonia, met vijf achterin, hield de linies kort bij mekaar en echt heel snel ging het in de Gentse opbouw niet. Op zo’n momenten lijkt Gent een tovenaar als Tissoudali te missen om iets uit het niets te forceren. Alleen Hong, die voor rust wel bevestigde, vond een opening op Castro-Montes. Afwerken bleef te moeilijk.

Cuypers op de paal

Vanhaezebrouck greep in bij de rust met een gewaagde wissel. Nurio, die werkelijk niets bijbracht, bleef in de kleedkamer, Odjidja kwam erin. Hong schoof een rijtje omhoog, Hjulsager mocht weer als linkerwingback opdraven. Plots kwam er schwung in en de wissel rendeerde bijna meteen, toen Hjulsager de achterlijn haalde en teruglegde. Hong trapte echter naast de bal. Ook Cuypers, die wederom de Gouden Zweetdruppel verdiende, kwam er dichtbij maar zijn kopbal ging op de paal.

Foto: BELGA

Met nog een halfuur tot het eindsignaal moest ook Depoitre van de bank, voor Hauge. Omonia, dat nog niet aan de competitie is begonnen, leek fysiek te kraken en stond met de rug tegen de muur. Het deurtje naar de gelijkmaker vonden de Buffalo’s niet. Cuypers kwam alleen voor doelman Fabiano maar geraakte er niet voorbij, Depoitre idem.

Twee peperdure missers want op een weggewerkte corner haalde invaller Barker verschroeiend uit: 0-2- op een kwartier van het einde, een uppercut waarna Gent niet meteen recht van krabbelde. Hong forceerde het bijna even maar Fabiano bracht redding en Gent bleek te aangeslagen. De drievoudige vervanging van Torunarigha, Hjulsager en Castro-Montes bracht evenmin iets bij. De Conference League dan toch maar?