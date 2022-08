Pukkelpop | Sylvie Kreusch stuurt de Club de nacht in met een fel verhoogde hartslag

‘Let it all burn!’, zong Sylvie Kreusch, net wanneer het iets afkoelde op de wei. Dat kwam goed uit, want zo kon de zangeres de vlammen van haar woede voluit laten oplaaien.

Kreusch kwam naar de Club met Montbray onder de arm, de prachtplaat waarop ze haar breuk met een niet nader genoemde ‘rock-’n-roll star’ verwerkte. In ‘Haunting melody’ schold ze die nog eens de huid vol – het stukje achterstevoren gemonteerde tekst dat erin zit, zong ze gewoon zelf.

Kreusch is er de popster niet naar om zulke details over te slaan. Van haar lichtshow, die schipperde tussen bloedrood en pastelroze, tot de opbouw van haar set: daar was denkwerk ingekropen. Dat uitte zich ook in de trefzekere manier waarop ze zich over het podium bewoog. Wie meekeek op de smartphoneschermen van de fans die foto’s maakten, zag dat het niet uitmaakte wanneer ze op de sluiter drukten: Kreusch sloeg altijd net een fascinerende pose aan.

Foto: Koen Bauters

‘Ik weet er zelf niets meer van, maar volgens mijn zus stond ik hier op mijn 15de tegen betaling liedjes te zingen aan de toiletten’, vertrouwde Kreusch het publiek toe. Nu zong de Club vooral voor haar: de vriendschapsode ‘Girls’ en de ‘ah-aahs’ uit ‘Walk walk’ kregen een mooie echo.

Maar Kreusch hield vooral zelf de teugels in handen. ‘Ik wil jullie zien dansen’, zei ze voor de eindsprint. Haar percussionist mocht een versnelling hoger schakelen op de conga’s voor ‘All of me’ of het heerlijke b-kantje ‘Just a touch away’. Voelde een klassieke popsong als ‘Wild love’ nog als een showcase, dan was het nu volop zweten geblazen.

De bezwerende afsluiter ‘Please to Devon’ stuurde de Club de nacht in met een fel verhoogde hartslag. ‘I’m not a person who crawls for you, baby/ you ain’t got nothing as strong as me, honey’, beet Kreusch daar van zich af. We zouden het nog gaan geloven.

Sylvie Kreush, gezien op Pukkelpop op 18/08