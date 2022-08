Pukkelpop | Willy Organ XL: spanning, erotica en scheermessen

Na twee zomers zonder Pukkelpop stroomt de weide van Kievit opnieuw vol. Onze festivalreporters staan frontstage op Pukkelpop. Lees hier al hun recensies.

Willy Organ XL: spanning, erotica en scheermessen

Een kale knikker en een borstelsnor op het podium in de Club? Dat moet Willy Organ wel zijn. De moderne smartlappenzanger mocht tegelijk met Lander & Adriaan Pukkelpop 2022 aftrappen. Maar terwijl dat duo de Dance Hall omtoverde tot een Berlijnse technobunker, koos Willy Organ voor een andere aanpak: hij maakte van zijn show een spiegelpaleis.

Want wat bleek: de onwennige kaalkop in zijn afgeknipte jeansbroek die op het podium zo schabouwelijk slecht ‘Anderson Pamela’ stond te zingen, was een dubbelganger. Pukkelpop is nog niet goed begonnen, of het staat al bol van de spanning. Er was zelfs erotica: toen de echte Willy dan toch uit de coulissen verscheen, draaide hij zijn dubbelganger een forse tong.

We zouden hier verder kunnen vertellen over ironische synthpoplevensliederen als ‘Vlaamse stoverij’ (‘Schotel van de dag: angst en haatzaaierij!’), maar dat zou ten koste gaan van vermeldingen voor Willy’s Pruisische helm, het lege zwembad op het podium, het doopritueel met kunstbloed, de geprojecteerde beelden van snooker, en de zwangere vrouw die nog twee mannen kaal schoor tijdens de show. Voor de ingang van de Club heeft Pukkelpop een batterij vernevelaars geïnstalleerd, tegen de hitte. Het zou ons niet verbazen als Willy Organ daar een beetje lsd in had gedraaid.

Dit artikel wordt de hele avond aangevuld met nieuwe recensies.