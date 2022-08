De Nebraschijf is niet alleen prachtig om te zien, ze wordt beschouwd als de oudste bekende hemelkaart. Ook de bronstijdmens tuurde al met scherpe blik naar het firmament.

Voor een van de archeologische topvondsten van de vorige eeuw was het wachten tot 1999. Toen stuitten twee schattenjagers met hun metaaldetector op een heuvel in Saksen (in het oosten van Duitsland) op ...