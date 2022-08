‘Intieme ceremonie’, broer en zussen als getuigen en 500 gasten voor het huwelijksfeest van prinses Maria Laura

De Belgische prinses Maria Laura (33) en haar verloofde William Isvy (30) zullen op 10 september in het huwelijksbootje stappen. Het koppel zal dat in de eerste plaats doen voor de wet in het Brusselse stadhuis. ‘Hiermee wil het koppel de band met Brussel aanhalen’, zegt woordvoerder Hervé Verhoosel.

De keuze om in Brussel te trouwen is niet vanzelfsprekend. Het koppel woont en werkt in Londen, maar kiest er dus bewust voor om hier in het huwelijksbootje te stappen. ‘Het is een symbolische keuze’, zegt ook de persoonlijke woordvoerder van het koppel Hervé Verhoosel. ‘Het is de perfecte gelegenheid om de stad en het land te tonen aan de schoonfamilie van prinses Maria Laura. Daarbij is het ook de trouwzaal waar haar ouders, prinses Astrid en prins Lorenz in 1984 getrouwd zijn.’

Zo’n 24 kadetten van de politie zullen de gasten op het stadhuis verwelkomen. Verder blijft de ceremonie in intieme kring: enkel de naaste familie is welkom op het stadhuis. Prinses Laura duidde haar zussen prinsessen Luisa en Laetitia aan als getuigen. Isvy deed hetzelfde en koos ook voor zijn broer en zus als getuigen.

500 gasten

Na de burgerlijke ceremonie zal het huwelijkspaar naar de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal trekken voor de katholieke viering. Aartsbisschop Joszef De Kesel zal de viering voorgaan. ‘Het koppel koos er ook voor om zowel christelijke als joodse liedjes te gebruiken tijdens de ceremonie.’ De Brits-Franse vermogensbeheerder Isvy is van Joodse afkomst.

Over de festiviteiten nadien is er nog niet veel geweten. Er zouden in totaal zo’n 500 gasten verwacht worden, waaronder de voltallige Belgische koninklijke familie.

Het koppel is al sinds 2015 samen, maar dat was niet bekend bij het grote publiek. Maria Laura is pas negende in lijn voor de troon en kan daardoor een redelijk normaal en anoniem leven leiden in het buitenland.