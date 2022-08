Japan wil jongeren meer doen drinken om schatkist te spekken

Om de inkomsten uit accijnzen op te krikken, wil de Japanse belastingdienst jongeren aanmoedigen meer te drinken.

Jongeren in Japan zijn veel minder grote drinkebroers dan hun ouders. Dronk een volwassen Japanner in 1995 jaarlijks zo’n 100 liter alcoholische dranken, dan was dat in 2020 nog slechts 75 liter.

Dat kost de schatkist een flinke hoeveelheid gederfde inkomsten uit accijnzen. Dus begon de Japanse belastingdienst een opvallende campagne, met als doel om jongeren meer te doen drinken. ‘Sake Viva!’, heet de actie, waaraan een wedstrijd werd gekoppeld.

Deelnemers tussen 20 en 39 jaar oud mogen daarvoor tot eind september ideeën insturen die zouden kunnen helpen om de consumptie van bier, sake, wijn of whisky door hun leeftijdgenoten de hoogte in te jagen. Marketingexperts zullen met die ideeën aan de slag gaan, om dan in november de resultaten te presenteren aan het grote publiek.

De belastingdienst hoopt dat deelnemers ‘nieuwe producten en ontwerpen’ zullen bedenken, net als een actieplan om thuis drinken aan te moedigen. Zij hopen ook dat deelnemers zullen nadenken hoe je in de metaverse – de virtuele wereld, zeg maar – een sfeer kunt creëren die ‘traditioneel zou leiden tot het ontkurken van een fles’.

Japan zou de extra inkomsten alvast goed kunnen gebruiken. Het land kampt met chronische overheidstekorten en met een staatsschuld die ruim tweemaal zo groot is als het bruto nationaal product. Uit cijfers die de belastingdienst vrijgaf, blijkt bovendien dat accijnzen nog maar goed zijn voor 2 procent van alle overheidsinkomsten. In 2011 was dat nog 3 procent.

Het Japanse ministerie van Volksgezondheid benadrukt dat het niet betrokken is bij het idee van de belastingdienst, maar meldt wel dat ze regelmatig overleggen over kwesties rond alcohol en gezondheid. Het ministerie voegt eraan toe dat het verwacht dat de winnende campagne aandacht zal hebben voor ‘een verantwoorde alcoholconsumptie die gezondheidsproblemen voorkomt’.