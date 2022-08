Quintana rijdt de Vuelta niet

Nairo Quintana neemt toch niet deel aan de Ronde van Spanje. Dat heeft de Colombiaanse wielrenner van de ploeg Arkéa-Samsic gemeld. Quintana werd gisteren door de Internationale Wielerunie UCI uit de uitslag van de Tour de France geschrapt. Dat was een sanctie nadat vast was komen te staan dat hij tijdens de Ronde van Frankrijk de verboden pijnstiller tramadol had gebruikt.

Quintana ontkende en zei woensdag nog te zullen starten in Utrecht, waar de Ronde van Spanje vrijdag begint met een ploegentijdrit. Een dag later volgde een nieuw statement waarin de 32-jarige Colombiaan zegt zich de komende dagen te richten op het beroep dat hij heeft aangetekend bij het sporttribunaal TAS.

Quintana eindigde in de Tour de France als zesde. Dat resultaat raakte hij kwijt, maar bij het gebruik van tramadol volgt – bij de eerste keer dat een renner betrapt wordt – geen schorsing. Hij had daarom mogen starten in de Vuelta. ‘Ik zal niet deelnemen aan de Vuelta om me voor te bereiden op mijn verweer bij het TAS. Ik zal later dit seizoen terugkeren in wedstrijden’, schrijft hij in een verklaring.