Zwaar onweer op Corsica: drie doden en meerdere gewonden

Er heeft donderdagvoormiddag een hevig onweer gewoed boven het Franse eiland Corsica. Het noodweer, dat gepaard ging met windstoten tot liefst 224 kilometer per uur, heeft minstens drie levens geëist. Er vielen ook meerdere gewonden.

Twee mensen kwamen om het leven door vallende bomen. Het eerste dodelijke slachtoffer viel op een camping in Balagne, het tweede op een camping in Vico. In het laatste geval gaat het om een jonge vrouw van 20, melden de hulpdiensten. Er raakten daar ook twaalf mensen gewond. Eén van hen zou in levensgevaar verkeren. De derde dode viel op het strand van Liamone in Coggia. Een 72-jarige vrouw kwam om het leven toen het dak van een strohut op haar auto viel.

Door het noodweer moesten tientallen interventies worden uitgevoerd, raakten vele wegen geblokkeerd door omgevallen bomen, moest op zee een aantal schippers worden gered en overstroomden meerdere gebouwen. Volgens Météo-France werden er donderdagvoormiddag windstoten van 224 kilometer per uur gemeten in Marignana en van 197 kilometer per uur in Calvi. In Ajaccio, de grootste stad van het eiland, werd een windstoot van 158 kilometer per uur geregistreerd.

Ook het stroomnetwerk werd getroffen: door de stortregens en de harde wind kwamen ongeveer 45.000 huizen zonder elektriciteit te zitten. Intussen is het ergste onweer achter de rug en stabiliseert de situatie zich. De code oranje voor onweer werd om 11 uur opgeheven. ‘De krachtige stormen hebben het eiland in het noordoosten verlaten en zijn op weg naar de Golf van Genua’, aldus Météo-France.