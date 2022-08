Gerechtshof in Florida vindt 16-jarige ‘niet volwassen genoeg’ voor abortus

Een hof van beroep in de Amerikaanse staat Florida ontzegt een 16-jarig meisje het recht op een abortus, omdat ze daar ‘niet volwassen genoeg’ voor zou zijn. De tiener heeft zelf aangegeven ‘niet volwassen genoeg te zijn om voor een kind te zorgen’.

In Florida mag bij minderjarigen een abortus alleen worden uitgevoerd met toestemming van een ouder of voogd. Zonder deze toestemming wordt alleen in hoogst uitzonderlijke gevallen door de rechtbank akkoord gegeven aan een minderjarige om een abortus te ondergaan. Het is dan wel een vereiste dat degene die om de abortus vraagt door de rechter gezien wordt als volwassen genoeg om de behandeling te krijgen.

Het meisje in kwestie, voor de rechtbank aangeduid als Jane Doe 22-B, heeft geen ouders meer. Haar verzorger is het met haar besluit tot een abortus eens, maar dat lijkt de rechter in dit geval niet te hebben laten meespelen. De 16-jarige volgt een opleiding en heeft in haar verzoekschrift aan het gerechtshof laten weten dat de vader van de baby niet bereid is mee zorg te dragen voor het kind. Zelf heeft ze in een persoonlijk gesprek met de rechter aangegeven niet klaar te zijn voor de ‘emotionele, fysieke of financiële verantwoordelijkheid voor het opvoeden van een kind’.

De tiener zou eerder aangegeven hebben dat ze best een kind zou willen opvoeden, maar zou dit standpunt na de dood van een vriend herzien hebben. Experts speculeren in lokale media dat deze verandering van gedachten een aanleiding zou kunnen zijn voor de rechter om de tiener geen abortus toe te staan, omdat het aan zou geven dat het meisje de gevolgen van haar beslissing niet goed zou overzien.

Jane Doe 22-B is tien weken zwanger. Abortus wordt in Florida - mits er toestemming is van de rechter - tot 18 weken zwangerschap uitgevoerd. De rechter schrijft in het vonnis dat wanneer Jane Doe 22-B ‘op een later tijdstip haar verzoek adequaat kan formuleren’ het gerechtshof bereid is dit opnieuw te beoordelen.

De uitspraak van het gerechtshof dateert al van maandag, maar kwam pas woensdag (lokale tijd) in het nieuws.