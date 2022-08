Netflix maakt eigen versie van ‘De mol’

Goed nieuws voor molloten: dit najaar brengt Netflix zijn eigen versie van het Vlaamse tv-format. Daarmee hoopt de Amerikaanse streamingreus zijn snel groeiende reality-aanbod te versterken.

‘Dat het idee dat we in 1998 in een tuin in Schelle in elkaar hebben gebokst, vandaag nog altijd leeft, dat hadden we in onze stoutste dromen nooit durven denken’, zegt een hoorbaar trotse Michiel Devlieger, medebedenker en oorspronkelijke presentator van De mol. Gesprekken over een nieuwe internationale versie lopen al sinds 2020, zegt hij. De onderhandelingen werden gevoerd door distributeur Primitives.

De mol was de voorbije jaren in zo’n twintig landen te zien en is daarmee het best verkochte Belgische tv-format ooit. Er lopen vandaag nog versies in België, Nederland en Zweden en een nieuwe Italiaanse editie zit er aan te komen. Bij Amerikaanse kijkers is de reeks nog bekend van de zender ABC, die in 2008 een laatste seizoen uitzond. De website Vulture spreekt zelfs van een ‘reality-tv cultklassieker’. Dat Netflix aan de slag wilde gaan met het format, was een gerucht dat al een jaar de ronde deed op gespecialiseerde websites. Zeker sinds oudere seizoenen van The mole in de VS (maar niet bij ons) op Netflix opdoken.

De nieuwe, tiendelige reeks van The mole wordt gemaakt door het Australisch-Amerikaanse productiehuis Eureka Productions. Woestijnvis, producent van de Vlaamse versie, is niet rechtstreeks betrokken, al leverden de oorspronkelijke bedenkers wel advies aan de producent. ‘Er is een paar keer gebeld’, zegt Devlieger.

‘Spectaculairder’

Hoe grondig The mole op Netflix zal verschillen van de Vlaamse versie, daarover kan hij weinig zeggen. ‘Het format wordt niet ondersteboven gegooid’, zegt hij wel. ‘De budgetten zijn veel groter, dus qua stunts kan het wel wat spectaculairder worden.’

The mole zal deel uitmaken van de poot ‘reality tv’ die Netflix nu aan het uitbouwen is en waar ook een ‘echte’ versie van Squid game toe zal behoren. De deelnemers zijn geronseld in de Engelstalige wereld.