Gentse ‘schimmelwijk’ gaat onherroepelijk plat: ‘We blijven zolang we kunnen, anders staan we op straat’

De Bernadettewijk in Gent – berucht als schimmelwijk – beleeft haar laatste stuiptrekkingen. De bulldozers zijn donderdagochtend begonnen met de sloop van de 190 oude sociale woningen, de deurwaarder zal de krakers buitenzetten. De meesten zijn al vertrokken. Sommigen blijven tot ze echt worden verdreven. ‘Anders is het leven in de auto en slapen op parkings.’

Het is stil in de Gentse Bernadettewijk. Maar het spant er. Gerechtsdeurwaarder Baele, met in zijn zog de politie, kan elk moment aankomen om al wie hier nog verblijft, buiten te zetten. Maatschappij ...