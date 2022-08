Nafi Thiam zwak in verspringen, maar Europees goud nog niet in gevaar

Zevenkampster Nafi Thiam staat op twee proeven van Europees goud. De dubbele olympische kampioene blijft na een zwakkere prestatie in het verspringen, de eerste proef van de tweede dag, nog steeds aan de leiding, al slonk haar voorsprong sterk.

Thiam deed het in het verspringen, nochtans een van haar betere nummers, niet goed. Ze had een sprong van 6,08 meter, maar ook twee nulsprongen. Nafi Thiam is in goede omstandigheden een halve meter meer waard. Haar voorsprong in de tussenstand is zo teruggevallen tot 100 punten. Thiam is ook 200 punten verwijderd van haar totaal van het WK in Eugene na vijf proeven. Waar gisteren nog gesproken werd over een Europees record, is nu duidelijk dat dat niet meer mogelijk is.

Noor Vidts raakte in het verspringen haar tweede plaats kwijt, ondanks een redelijke prestatie. Ze sprong 6,31 meter en liet daar nog een 6,21 meter en een nulsprong op volgen. Vidts zakt in de tussenstand naar de vierde plaats. Ze moet de Poolse Adrianna Sulek en de Zwitserse Annik Kälin op dit moment voor zich laten.