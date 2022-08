Marieke Wings, bekend van de taarten-Instagram @chezmariette, deelde dit recept bij een interview over haar bevindingen als vegan bakker. ‘Ik maak trouwtaarten voor ­huwelijksfeesten waar geen enkele gast ­vegan is, en ik geef mijn klanten ook altijd het advies niet op voorhand aan te kondigen dat hun taart plantaardig is – mensen vormen al vooroordelen nog voor ze een hap geproefd hebben.’

INGREDIËNTEN (voor 1 taart)

1 rol kruimeldeeg

Speculooskoekjes

2 el confituur (bessen past hier het best bij, maar je kunt gerust variëren)

5 nectarines

2 el agave of ahornsiroop

40 g kristalsuiker (of ruwe rietsuiker)

1/2 el maïzena

50 g bloem

50 g kristalsuiker (of ruwe rietsuiker)

50 g koude plantaardige boter (Alpro Bakken en Braden is mijn favoriet)

20 g haver

Snufje zout

Tijm

BEREIDING

1. Verwarm je oven voor tot 180 °C. Snijd de nectarines in partjes van ongeveer een halve cm dik en doe ze in een mengkom. Doe de agave en de kristalsuiker bij de nectarines en schud de kom voorzichtig, zodat alle suiker mooi wordt verdeeld onder het fruit. Zeef er met een klein zeefje de maïzena overheen en schud ­opnieuw om ze te verdelen.

2. Meng in een andere kom de suiker, bloem, haver en zout. Meng er ook de koude boter door met een pastrycutter of twee vorken. Doe dat snel, zodat de boter niet te warm wordt. De boter moet nog de grootte van erwtjes hebben.

3. Rol het kruimeldeeg uit, leg het in een taartvorm (diameter ongeveer 25 cm, je hebt ongeveer 3 à 4 cm over die tegen de rand van de vorm ligt) en prik er gaatjes in met een vork (niet in het deeg dat tegen de rand ligt). Beleg de bodem van het kruimeldeeg met een laag speculooskoekjes. Smeer de confituur uit over de koekjes.

4. Meng de crumble voorzichtig onder je nectarines en verdeel het mengsel over de koekjes. Vouw het kruimeldeeg dat tegen de rand ligt mooi naar binnen. Strooi wat verse tijm over de taart en bestrijk de rand van het kruimeldeeg met wat gesmolten boter.

5. Bak de taart ongeveer 45 min in de oven of tot het randje mooi goudbruin is. Serveer warm met een bolletje ijs – al is de taart ook heel lekker koud.

Foto: Marieke Wings