Aubergines met granaatappel- en walnotensaus

Dit recept uit Noomi, waarin Sara Shawkat recepten deelt uit de Iraakse keuken, biedt een fijne vegetarische introductie tot fesenjan, een stoverij-achtige saus (of sauzige stoverij) met een diepe smaak. Shawkat noemt het ‘een ode aan de granaatappel en granaatappelmelasse’. Granaatappelmelasse is een ingekookte, donkere, zoet-zuur-hartige stroop van louter granaatappel, niet te verwarren met grenadinesiroop. Je vindt het in Syrische winkels en bij Albert Heijn.

Foto: Elza Jo Tratlehner

INGREDIËNTEN (voor 4 personen)

4 aubergines

2 eetl. zout + extra, naar smaak

250 g walnoten

2 eetl. zonnebloemolie

4 kruidnagels

1 theel. kaneelpoeder

1 theel. kurkumapoeder

1 theel. nootmuskaat, geraspt

1 ui, gesnipperd

½ theel. saffraandraadjes, fijngemalen

1 mandarijn

400 ml kokend water

5 eetl. granaatappelmelasse

20 g pure chocolade (72% cacao)

1 theel. zwarte peper, fijngemalen

1 eetl. vegetarisch bouillonpoeder

suiker (optioneel)

1 liter olie om in te frituren

pitjes van 1 granaatappel om te garneren

extra nodig: blender

Bereiding

1. Schil de aubergines, maar laat her en der nog wat streepjes schil zitten. Snijd de aubergines in repen van 2 x 3 centimeter. Doe de aubergine in een kom met een ruime hoeveelheid water en 2 eetlepels zout. Leg daarbovenop een bord dat qua diameter net iets kleiner is dan de kom en plaats iets zwaars op het bord zodat de aubergine goed onder water blijft. Laat 30 minuten staan.

2. Rooster de walnoten op middelhoog vuur onder voortdurend roeren tot ze goudbruin kleuren en een roostergeur afgeven. Neem hier echt genoeg tijd en concentratie voor, want hier creëer je de smaak – let op dat ze niet verbranden. Maal de walnoten met wat water in een blender tot een puree.

3. Verhit de zonnebloemolie in een pan op middelhoog vuur. Bak hierin de kruidnagel, kaneel, kurkuma en nootmuskaat ongeveer 3 minuten. Voeg de ui toe en fruit 3 minuten. Schep de walnotenpuree erdoor en bak nog 1 minuut.

4. Meng de saffraandraadjes met 1 eetlepel heet water en pel de schil van de mandarijn (die gaat straks bij de walnotenpuree in de pan). Schenk 400 milliliter kokend water in de pan en voeg de granaatappelmelasse, mandarijnschil, saffraan, chocolade, peper, bouillonpoeder en naar smaak zout toe en laat dat alles 30 minuten op laag vuur stoven waardoor de fesenjan ontstaat.

5. Haal de mandarijnschil uit de pan en pers het sap van de mandarijn boven de pan. Proef of de zuren goed in balans zijn en voeg eventueel wat suiker of meer granaatappelmelasse toe.

6. Verhit olie om in te frituren in een (frituur)pan tot 170 °C. Knijp het water uit de auberginerepen, dep ze droog met een theedoek en frituur ze goudbruin. Doe niet te veel aubergine tegelijk in de pan, anders koelt de olie te snel af en garen de aubergines niet gelijkmatig.

7. Smeer de fesenjan uit over een schaal en leg de gefrituurde aubergine erop. Garneer met granaatappelpitjes.