Veel melk, dat is het geheim van deze onweerstaanbare ontbijtpap. Zoveel melk dat je eerst denkt: dit komt niet goed. Heb vertrouwen, we maken onze havermout al jaren volgens dit recept. De cacao zorgt voor een extra laagje smaak, maar je kunt die gerust ook achterwege laten. We raden wel echt aan om op het einde die lepel kokosolie door de pap te roeren voor een extra zalvend resultaat.

INGREDIËNTEN (voor 4 personen)

175 g fijne havermoutvlokken

1 liter amandelmelk

1 snuf zout

1 el suiker of ahornsiroop (of een ander natuurlijk zoetmiddel)

3 el kokosolie

2 el amandelpasta

2 tl cacaopoeder (optioneel)

Voor de afwerking:

Diepvriesfruit naar wens

Een extra lepel amandelpasta

Geroosterde kokosschilfers

BEREIDING

1. Smelt 2 eetlepels kokosolie op middelhoog vuur in een kookpot met stevige bodem waar een deksel op past. Doe de havermoutvlokken erbij en verhit die 5 minuten tot je versgebakken koekjes begint te ruiken. Roer af en toe om.

2. Giet de amandelmelk er voorzichtig bij (dit kan even spetten). Roer er een snuf zout en de suiker of siroop door. Breng aan de kook, zet het vuur lager en laat met het deksel half op de pot 30 minuten zachtjes pruttelen tot de melk begint in te dikken (tijdens het rusten wordt ze zo meteen ook nog wat dikker). Roer af en toe om.

3. Haal van het vuur. Roer er de cacao, amandelpasta en laatste lepel kokosolie door. Zet het deksel op de kookpot en laat nog enkele minuten rusten. Schep uit en werk af met diepvriesfruit naar keuze, wat extra amandelpasta en geroosterde kokosschilfers.

Een recept van Johanna Goyvaerts, foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven