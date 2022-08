Dit recept deelde tv-presentatrice Nathalie Meskens bij het verschijnen van haar boek Plan Boost, de 68 recepten die mijn leven veranderden. Opgetekend uit de losse pols, reikt het vooral een paar ideeën aan waarmee je je ding kunt doen: mosselen combineren met citroengras bijvoorbeeld, en met andere Zuidoost-Aziatische smaakmakers. Lekker met brood of noedels.

Ingrediënten (voor 2-4 personen)

- 2 kilo mosselen (bij voorkeur bouchotmosselen)

- 3 grote rode chilipepers, fijngehakt gember (ter grootte van een vuist), in grote stukken gehakt

- 4 limoengrasstengels

- 1 el tom yam-pasta

- 5 teentjes look, fijngehakt

- 2 uien, fijngesnipperd

- 1 bos koriander (als je zo’n plantje hebt uit de supermarkt, dan bedoel ik heel het plantje)

Bereiding

1. Het meeste werk aan dit gerecht is het schoonmaken van de mosselen. Ik kan niet verder eten als ik nog maar 1 korrel zand tegenkom in mijn mond. Dus ik spoel ze lang en nog eens, en nog eens…. En nog eens…

2. Heb je geen tom yam-pasta (een Thaise marinade om onder andere de tom yam soep – een typische Thaise soep – te maken) in huis? Geen probleem, dit recept is ook zalig zonder! Als je lactose- en/of glutenvrij wilt eten, check dan goed de ingrediënten in de pasta. Er zijn ook tom yam-pasta’s waarin geen gluten en lactose verwerkt zijn. Bijvoorbeeld de biologische kruidenpasta On Off Spices.

3. Doe de mosselen in een grote pot, en gooi alle andere ingrediënten (behalve de koriander) erbovenop.

4. Zet de pot met gesloten deksel op een hoog vuur.

5. Zodra het deksel begint te trillen, verlaag je het vuur. Schud twee keer met de pot en laat nog één minuut pruttelen.

Foto: Bram Debaenst