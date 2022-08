Fenomenale tijd van Femke Bol op de 400 meter, Cynthia Bolingo finishte zevende

De Nederlandse Femke Bol heeft de 400 meter op het EK atletiek in München gewonnen. Ze liep met 49.44 een fenomenale tijd. Cynthia Bolingo werd zevende. Kort voordien was Dylan Borlée knap vijfde geworden in de finale van de 400 meter bij de mannen.

De Nederlandse Femke Bol heeft een groot plan op het EK in München. Ze wil de dubbel op de 400 meter vlak en de 400 meter horden. Wie haar gisteren bezig zag op de 400 meter, twijfelt niet meer: dat lukt.

Zoals verwacht was een andere Nederlandse, Lieke Klaver, de snelste in de eerste wedstrijdhelft. Logisch: dat is een 200m-loopster. Maar Bol, traditioneel een iets tragere starter, was indrukwekkend. Met 49.44 deed ze drie tienden van haar besttijd af. Als u wil weten wie de 4x400 bij de vrouwen gaat winnen, er is maar één tip. Denk maar aan Oranje.

De Belgische Cynthia Bolingo werd zevende in de finale van de 400 meter in een zeer behoorlijke 50.94. ‘Ik heb geen optimale voorbereiding gehad’, reageerde Bolingo op Sporza. ‘ Ik ben bijzonder blij dat ik de finale heb kunnen halen. Het seizoen was heel moeilijk. En Femke Bol? Dat is gewoon onwaarschijnlijk.’

Borlée vijfde

Kort voor de wedstrijd van de vrouwen was landgenoot Dylan Borlée indrukwekkend vijfde geworden bij de mannen met 45.39, zijn op één na beste tijd van het seizoen. Toch was hij gefrustreerd, zei hij op Sporza. ‘Ik wil altijd meer, dus achteraf gezien had ik een medaille gewild. Goed, dit is een ontgoocheling, maar ik kijk alweer uit naar de estafette met de Belgian Tornados.’ Voor een individuele medaille had het nog een kwart van een seconde sneller gemoeten.