Voor dit recept kun je altijd alles in huis hebben, en moet je niet langer dan een kwartier koken. In plaats van de kaas kun je ook gebakken broodkruim toevoegen voor meer crunch en een iets zachtere smaak.

INGREDIËNTEN (VOOR 2 PERSONEN)

250 g pasta

3 teentjes knoflook, in dunne plakjes

5 el olijfolie

6 ansjovisfilets (meer of minder kan ook)

1 tl chilivlokken

75 g geraspte parmezaan + extra voor de afwerking

1 klontje boter

Enkele takjes peterselie, blaadjes gehakt

1/2 citroen, sap + geraspte schil

Zwarte peper van de molen

Zout

BEREIDING

1. Kook de pasta al dente volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking in een grote pot gezouten water, roer af en toe om. Giet de olijfolie in een grote pan met stevige bodem en zet op een middelhoog vuur. Stoof hierin de knoflook in ongeveer 5 minuten lichtjes goudbruin. Voeg de ansjovis en chilivlokken toe en laat enkele minuten meebakken tot de ansjovis uit elkaar valt – je kunt een handje helpen door de vis met een houten lepel in stukjes te breken.

2. Draai het vuur lager en schep er een pollepel of ongeveer 200 ml kookvocht van de pasta bij, voeg de kaas toe en roer tot die is opgelost. Giet de pasta af en doe hem bij de saus, samen met de boter en zwarte peper. Laat nog enkele minuten zachtjes koken tot de saus is ingedikt, terwijl je de pasta regelmatig omroert.

3. Haal van het vuur en meng er de peterselie, geraspte citroenschil en het citroensap onder. Verdeel over borden en werk af met nog wat extra olijfolie, parmezaan, zwarte peper en chilivlokken.

Een recept van Johanna Goyvaerts, foto: Eefje De Coninck