Deze simpele soep krijgt haar elan door de toppings. Het aardse roggebrood van de croutons wordt opgepept door zilt zeewier, de mosterdzaadjes krijgen een onweerstaanbare textuur door ze te marineren en een handvol zoete basilicum maakt de soepkom helemaal af. Om de soep frisgroen te kleuren kun je eender welk bladgroen gebruiken: spinazie is een prima passe-partout, warmoes geeft een iets meer uitgesproken smaak.

INGREDIËNTEN (voor 1 grote pot soep)

2 grote uien, in blokjes

2 tenen knoflook, gepeld en gesnipperd

5 cm gember, geschild en in fijne blokjes

2 preistronken (als je uit de kluiten gewassen exemplaren hebt, is 1 voldoende), gewassen en in ringetjes

2 courgettes, in blokjes

1 appel, geschild en in blokjes

400 g warmoes, paksoi, spinazie of een mix

250 ml kokosroom

Olijfolie

2 liter groentebouillon

Peper en zout

Voor de croutons (voor 4 personen):

4 dikke sneden roggebrood

2 vellen nori, verkruimeld

Zout

Olijfolie

Voor het gemarineerde mosterdzaad:

2 el mosterdzaad

3 el azijn

3 el water

½ tl suiker

1 snuf zout

Om af te werken:

1 handvol vers basilicum

BEREIDING

1. Marineer eerst het mosterdzaad door alle ingrediënten daarvoor te mengen in een kleine sauspan. Breng het geheel aan de kook en temper dan het vuur zodat de vloeistof zachtjes pruttelt. Zet een deksel op het pannetje en laat 10 minuten sudderen. Haal van het vuur en laat nog even weken tot je de soep gaat serveren.

2. Verhit in een kookpot een stevige geut olijfolie. Voeg de ui, knoflook en gember toe en stoof tot alles zacht is. Voeg een stevige snuf zout toe en laat ook de prei meestoven, samen met de blokjes courgette, tot de groenten zacht zijn. Trek intussen het bladgroen van de stelen als je paksoi of warmoes gebruikt. Snijd de stelen in fijne reepjes en voeg toe aan de stovende groenten, net als de blokjes appel. Laat ze nog 5 minuten meestoven.

3. Overgiet de groenten met de bouillon en laat zo’n 15 minuten doorkoken tot de groenten gaar zijn. Voeg nu het bladgroen van de warmoes/paksoi of de spinazie toe samen met de kokosroom (houd eventueel een beetje apart voor de afwerking). Roer door en zet het vuur uit.

4. Mix de soep glad en proef. Kruid bij met peper en zout indien nodig.

5. Verwarm je oven voor tot 200 °C of gebruik de grill op de hoogste stand. Trek de sneden roggebrood in grove stukken en hussel ze door elkaar met olijfolie en zout. Spreid uit op een bakplaat en rooster in de oven tot de stukken brood krokant zijn, maar nog niet donkerbruin. Schep nu de verkruimelde nori door de croutons en laat nog 2 minuten mee roosteren.

6. Serveer de gemixte soep in kommen, werk af met de croutons, eventueel een extra lepeltje kokosroom, gemarineerde mosterdzaadjes en wat basilicum.

TIP

Warmoes vind je ook onder de naam snijbiet. In sommige winkels wordt kleurrijke snijbiet verkocht in roze of gele tinten. Wil je de soep groen houden, kies dan de minst tot de verbeelding sprekende variant met witte stelen en groene bladeren.

Een recept van Barbara Serulus, foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven