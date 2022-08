Laurence Bemelmans, op Instagram bekend als @ascookedbyginger, deelde dit recept bij een interview over haar culinaire inspiratie. Wil je veggiegehakt gebruiken in plaats van vlees, scroll dan door naar de tips onder het recept.

INGREDIËNTEN (voor 2 personen)

Voor de rijst:

125-150 g witte rijst, gekookt en afgekoeld

½ rode peper, fijngehakt

2 el sojasaus

80 g diepvrieserwtjes, ontdooid

Arachideolie

Voor het gehakt:

350 g varken-rundgehakt (veggiegehakt kan ook, kies dan een pakje waarop vermeld is dat je het rul kunt bakken, bvb van de Vegetarische Slager; of ga voor gyrosstukjes)

2 cm verse gember, geraspt

1 tl bruine suiker

Sap van ½ limoen

1 el sojasaus

Peper

Arachideolie

Voor de komkommersalade:

1 komkommer

2 el sojasaus

1 el rijstazijn

1 tl suiker

1 tl sesamolie

2 el sesamzaad

BEREIDING

1. Snijd de komkommer in de lengte in tweeën en lepel de zaadlijsten er losjes uit met een theelepel. Snijd in schijfjes zodat je halve maantjes krijgt en doe ze in een mengkom. Voeg de rest van de ingrediënten voor de salade toe, meng en zet apart.

2. Verhit een scheutje arachideolie in een grote pan, voeg er het gehakt aan toe en bak aan. Giet eventueel overtollig vocht/vet weg zodat je het gehakt echt krokant kan aanbakken. Wanneer het gehakt een korstje begint te krijgen, voeg je de rest van de ingrediënten toe. Meng, laat nog twee minuten bakken en houd warm.

3. Verhit een scheutje arachideolie in een pan en voeg er de rode peper aan toe. Voeg een minuutje later de rijst toe en bak aan. Voeg twee minuten later de sojasaus toe en dan de erwtjes. Meng nog een keer goed door.

4. Verdeel de rijst over twee kommetjes, voeg er het gehakt bij en eindig met de komkommersalade. Serveer warm of koud – allebei heerlijk!

Foto: Laurence Bemelmans