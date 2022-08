Verschillende gewonden bij explosie in moskee in Kaboel

Officiële bronnen bevestigen dat er een grote explosie was in een moskee in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Nieuwszender Al Jazeera citeert onofficiële bronnen die spreken over twintig doden.

De ontploffing vond plaats tijdens het avondgebed. De politie bevestigde tot nu toe enkel dat er een ontploffing was met ‘verschillende gewonden’, zonder verdere details te geven. Persagentschap Reuters citeert een Talibanbron die het heeft over 35 doden en gewonden. Volgens een anonieme bron bij hen kwam de imam van de moskee om. Al Jazeera heeft het dan weer over twintig doden en nog meer gewonden.

