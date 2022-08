Stichter De Crem-dynastie overleden

Jan De Crem, vader van Pieter, is overleden. Hij was onder meer 36 jaar lang burgemeester van Aalter.

Jan De Crem is de stichter van de De Crem-dynastie die de Oost-Vlaamse gemeente Aalter al bestuurt sinds 1959. De Crem, zoon van een onderwijzer die na de Tweede Wereldoorlog naar Aalter verhuisde, studeerde eerst rechten en werd in 1958 voor het eerst verkozen in de gemeenteraad van Aalter voor de CVP. Een jaar later werd hij al benoemd tot burgemeester, na het plotse overlijden van zijn voorganger.

Onder zijn burgemeesterschap bleef Aalter een echt christendemocratisch bastion. De gemeente groeide ook uit tot een economisch knooppunt, met investeerders als Bekaert, Campina en Omco. De Crem was ook zes jaar lang voorzitter van de provincieraad van Oost-Vlaanderen.

Een van zijn laatste wapenfeiten als burgemeester was het nieuwe, uit de kluiten gewassen gemeentehuis van Aalter, dat door de inwoners al snel tot Cremlin werd omgedoopt, gelet op de omvangrijke afmetingen.

Dat was in het verkiezingsjaar 1994. Een jaar later nam zijn oudste zoon Pieter De Crem de fakkel over als burgemeester van Aalter, een functie die hij nog altijd bekleedt, na een carrière die hem in de federale regering bracht, onder meer als vicepremier, minister van Defensie en minister van Binnenlandse Zaken. Ook dan bleef hij titelvoerend burgemeester.

Jan De Crem werd 94. Hij laat zijn weduwe Paula Vereecke na, met wie hij meer dan zestig jaar getrouwd was en vijf kinderen en elf kleinkinderen had.