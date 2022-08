Stefan Bissegger verrast topfavorieten Ganna en Kung op EK tijdrijden, Rune Herregodts finisht twaalfde

Stefan Bissegger is de nieuwe Europese kampioen tijdrijden. Hij haalde het met miniem verschil voor zijn landgenoot Stefan Kung en wereldkampioen Filippo Ganna. Rune Herregodts sloot zijn Europees kampioenschap af op een verdienstelijke twaalfde plaats.

De concurrentie met de Ronde van Denemarken en de Vuelta zorgde ervoor dat er zich in Munchen een matig deelnemersveld aandiende. Geen Wout van Aert, Jonas Vingegaard of Tadej Pogacar en ook geen Remco Evenepoel. Ook Victor Campenaerts was niet van de partij zodat bondscoach Sven Vanthourenhout het met de jonge Rune Herregodts moest doen. Wel van de partij: wereldkampioen Filippo Ganna die in laatste instantie nog aan het deelnemersveld was toegevoegd. De grootste tegenstand voor de wereldkampioen moest komen van uittredend Europees kampioen Stefan Kung en diens Zwitserse landgenoot Stefan Bissegger.

Na een stel onbekende exoten was de Italiaan Mattia Cattaneo de eerste grote naam die aan de beurt kwam. De renner van Quick-Step - Alpha Vinyl realiseerde de snelste tijd maar het werd vrij snel duidelijk dat hij geen toptijd had neergezet. De Fransman Kevin Vauquelin ging al snel een halve minuut onder de tijd van Cattaneo. De Ier Ben Healy pitste daar nog eens vijftien seconden vanaf.

Knalstart

Intussen waren ook de toppers van start gegaan. Ganna en Bissegger kozen voor een snelle start, uittredend Europees kampioen Stefan Kung ging eerder behouden van start, net als onze jonge landgenoot Rune Herregodts.

Bissegger had duidelijk een topdag en werkte aan hoge snelheid zijn tijdrit af. De Zwitser dook aan de finish bijna een minuut onder de tijd van Healy, goed voor 24 kilometer aan meer dan 53 kilometer per uur. Maar aan het tweede tussenpunt werd hij wel gepasseerd door zijn landgenoot Stefan Kung die ook nog iets beter bleek te zijn dan Filippo Ganna. De verschillen waren uitermate klein zodat een spannende ontknoping zich aankondigde.

Kung had het voordeel van een richttijd te kennen maar slaagde niet in zijn opzet. Hij kwam drie tienden van een seconden te kort om zijn landgenoot te kloppen. Ook Filippo Ganna beet zich de tanden stuk op de tijd van Bissegger en moest uiteindelijk vrede nemen met brons.