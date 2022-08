Ieper zet extra politie in tijdens weekend van IJzerwake

Het stadsbestuur van Ieper trommelt extra politieagenten op voor het weekend van 27 augustus. Dat is het weekend van de IJzerwake, maar ook van het intussen verboden festival Frontnacht. Hun vergunning werd geschrapt omdat er neonazistische groepen op de affiche stonden.

De extra politie moet vooral vermijden dat het tot incidenten komt tijdens het bewuste weekend. Het stadsbestuur heeft geen indicaties dat het tot schermutselingen zal komen, maar wil geen risico’s nemen. Voor de extra politie staat de stad ook in contact met de gouverneur en kan het eventueel op mankracht rekenen via de federale regering.

‘Ik heb de politie al gevraagd om een risicoanalyse te maken. De komende dagen volgt de politie sociale media op en maakt het een inschatting op basis van interne contacten. Wij willen voorbereid zijn op eventuele problemen’, zegt Open VLD-burgemeester Emmily Talpe. Ze hoopt alvast dat alles sereen kan verlopen.

• ‘Ik raad mensen van kleur af om eind augustus in de buurt van Ieper te komen’

Al langer zorgen

Hoewel De Standaard al in eind mei rapporteerde dat verscheidene van de aanwezige groepen of soloartiesten enig aanzien genoten in het rechts-extremistische milieu, duurde het tot dinsdag om de vergunning op te schorten. Uit eerdere incidenten in Zwitserland en Duitsland bleek ook dat de groepen op de radar stonden van de buitenlandse veiligheidsdiensten. En ze doken op in rapporten van ngo’s die onderzoek doen naar extremisme.

De burgemeester houdt vol dat niet te lang werd gewacht om het extreemrechtse festival Frontnacht te verbieden. Ze herhaalt dat in eerste instantie voorwaarden werden opgelegd, maar dat daaraan niet werd voldaan. ‘We hebben ook op de verslagen van het Ocad en onze politie gewacht om verder te handelen.’