Van Peteghem belooft 70 miljoen euro extra om drugs op te sporen in haven van Antwerpen

De federale regering belooft 70 miljoen euro aan extra middelen voor de douane om drugstrafiek aan te pakken. ‘Operatie Sky heeft mooie resultaten opgeleverd, maar we hebben de ketting van de drugstrafiek niet gebroken.’

35,8 ton cocaïne, 2,2 ton hasj en 1,3 ton heroïne. Dat werd in de eerste helft van dit jaar in beslag genomen in de haven van Antwerpen, blijkt uit cijfers van federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). De inbeslagnames komen opnieuw op het niveau van 2020, voor de vondsten die volgden uit Operatie Sky. ‘De cijfers zijn verontrustend. Operatie Sky heeft mooie resultaten opgeleverd, maar we hebben de ketting van de drugstrafiek niet gebroken’, zegt administrateur-generaal van Douane en Accijnzen Kristian Vanderwaeren.

‘We moeten blijven investeren in de strijd tegen drugs en de allesvernietigende gevolgen ervan’, zegt Van Peteghem. ‘De komende jaren wordt 70 miljoen euro geïnvesteerd in de scancapaciteit van de haven, met meer mensen en middelen voor de douane. Het gaat om vijf nieuwe mobiele drive-through scansystemen, vijf nieuwe backscatters (een bus met een scanner die goederen in verborgen ruimtes kan detecteren) en een upgrade van de bestaande scanners. Er wordt ook een nieuw IT-netwerk uitgebouwd dat scanners verbindt en artificiële intelligentie ondersteunt. Er worden ook 108 extra douaniers gerekruteerd.’

Om drugstrafiek aan te pakken zullen vooral containers vanuit Zuid-Amerika aan controles worden onderworpen. Er zou ook een toename zijn van de drugsproductie in die regio.