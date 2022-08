Opnieuw minder dan honderd coronapatiënten op intensieve zorg

De coronacijfers blijven dalen. Het aantal patiënten dat met of door een covidbesmetting op een afdeling intensieve zorg is terechtgekomen, is in een week tijd met 21 procent afgenomen. Er worden nog 94 IC-bedden bezet door coronapatiënten, blijkt uit de gegevens van het gezondheidsinstituut Sciensano.

Er werden de afgelopen zeven dagen dagelijks gemiddeld 99,4 patiënten in een ziekenhuis opgenomen door een covidbesmetting. Dat is een daling met 16 procent in vergelijking met vorige week. Er liggen nog 1.352 patiënten met of door corona in een Belgisch ziekenhuis (min 23 procent), van wie er dus 94 op intensieve zorg liggen.

Ook het aantal bevestigde besmettingen neemt af. Tussen 2 en 8 augustus werden gemiddeld 2.521 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Op weekbasis is dat een daling met 30 procent. Het aantal afgenomen tests daalde met 22 procent.

Het aantal bijkomende overlijdens is in dezelfde periode met 14 procent afgenomen. Er stierven gemiddeld 9,6 coronapatiënten per dag.

De vaccinatiegraad met een tweede booster voor personen ouder dan 85 jaar ligt deze week op 45,8 procent, maakte Sciensano bekend in zijn wekelijkse update. In ons land ontvingen ruim 571.000 personen al een tweede booster.

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) heeft iedereen opgeroepen om een tweede booster van het coronavaccin te halen. Het ziekenhuispersoneel, de zorgverleners van de eerste lijn en het personeel in de woonzorgcentra kunnen er al een booster krijgen.