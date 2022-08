Kevin Borlée gelooft fit te raken voor 4x400 meter

Kevin Borlée gelooft nog in zijn deelname aan de estafette op de 4x400 meter op het EK atletiek in München. Dat liet hij weten op Instagram.

Kevin Borlée had zijn reeks op de individuele 400 meter op het EK in München niet kunnen uitlopen. Hij moest zijn wedstrijd ongeveer halfweg staken, nadat hij iets had gevoeld in zijn hamstrings. Meteen werd gevreesd voor een verrekking of zelfs een spierscheur wat het einde van zijn toernooi zou hebben betekend.

Borlée is traditioneel de sterke slotloper van het Belgische kwartet, de Belgian Tornados. Talloze keren zette hij al scheve situaties recht. Een forfait van hem zou de medaillekansen van België behoorlijk hypothekeren. Maar op Instagram liet hij nu weten dat er hoop is: ‘Het blijkt toch geen spierscheur te zijn. Samen met de medische staf doen we er alles aan om klaar te raken voor de 4x400 meter.’

De reeksen van de 4x400 meter worden vrijdagochtend gelopen. Een mogelijk scenario is dat Kevin Borlée daar nog wordt gespaard, zodat hij een dag meer hersteltijd heeft voor de finale van zaterdagavond.