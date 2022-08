Nairo Quintana wordt geschrapt uit Touruitslag na vondst van verboden pijnstiller in bloedwaarden

Nairo Quintana moet zijn zesde plaats in het klassement van de Tour de France afstaan, een kleine maand na het einde van de meerdaagse wielerwedstrijd. In een persbericht communiceerde de UCI dat er afwijkende waarden werden gevonden in het bloed van de Colombiaan. Quintana is betrapt op het gebruik van de verboden pijnstiller Tramadol.

De 32-jarige wielrenner Nairo Quintana testte tijdens de Tour twee keer positief (op 8 en 13 juli) op Tramadol. ‘In overeenstemming met het medische reglement van de UCI wordt de renner gediskwalificeerd voor de Tour de France 2022’, klinkt het in een persbericht. ‘Hoger beroep tegen deze beslissing kan binnen de tien dagen worden aangetekend bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS).’

Het gebruik van Tramadol is geen inbreuk op het antidopingreglement, maar wel op het medische reglement. Aangezien Quintana voor het eerst betrapt is op het gebruik van de pijnstiller, mag hij wel verder in actie komen.

Neveneffecten

Quintana eindigde in de voorbije Tour op de zesde plaats. De klimmer verlengde dinsdag zijn contract bij Arkéa Samsic. Hij rijdt sinds 2020 voor het team. In zijn carrière won hij onder meer de Giro (2014), Vuelta (2016), Tirreno-Adriatico (2x), de Ronde van Catalonië, de Ronde van Romandië en de Ronde van het Baskenland. Quintana gaat vrijdag normaal van start in de Vuelta.

Sinds 1 maart 2019 geldt er in het wielrennen een verbod op het gebruik van Tramadol om de ‘gezondheid en veiligheid van de renners te beschermen gezien de neveneffecten van de substantie’.