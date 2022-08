Tweet van Elon Musk over aankoop Manchester United was ‘een grap’

Elon Musk, ’s werelds rijkste persoon, stuurde woensdagochtend het bericht de wereld in dat hij de Engelse voetbalclub Manchester United zou kopen. In een tweet later op de dag vertelde hij dat hij een grapje had gemaakt.

‘Nee, dit is een mop die al lang meegaat op Twitter. Ik ga geen sportclub kopen’, reageerde Elon Musk nadat een Twitter-gebruiker hem had gevraagd of hij serieus was toen hij beweerde dat hij Manchester United zou kopen. Dat had hij een aantal uren eerder wel beweerd. Dat het over een grap gaat, wordt door sommige Manchester United-fans niet gesmaakt. Zij hebben Musk in het verleden al aangepord om de club te kopen en zo haar slaagkansen te doen keren.

Also, I’m buying Manchester United ur welcome — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

Het Britse voetbalteam bungelt helemaal onderaan in de competitie na een verse nederlaag. Dat het leek alsof de SpaceX-oprichter Manchester United wou kopen, bood de fans - hoe kort dan ook - weer wat hoop. De Amerikaanse familie Glazer is sinds 2005 eigenaar van Manchester en bezit ook de Americanfootballclub Tampa Bay Buccaneers uit Florida. Fans van Manchester United hebben zich tegen de familie gekeerd omdat de club de laatste tijd slechte resultaten neerzet en omdat de familie betrokken was bij de controversiële Europese Super League.

Mocht Musk geen grapje gemaakt hebben, dan zou Manchester United, een van de grootste voetbalclubs ter wereld, hem volgens de huidige beurswaardering minstens 2 miljard pond hebben gekost.

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams. — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

Overeenkomst met Twitter

De miljardair plaatst wel vaker grappig bedoelde tweets die achteraf niet waar blijken te zijn. De tweet over Manchester United kwam na een andere tweet van Musk eerder dit jaar waarin hij zei dat hij Twitter zou kopen. Uiteindelijk wist hij een overeenkomst van 44 miljard dollar met het bedrijf te versieren.

Op die beslissing kwam hij later terug, omdat het bedrijf gelogen zou hebben over het aantal spam- en nepaccounts op het sociale netwerk. Twitter diende daarna klacht in bij een rechtbank van Delaware. Het bedrijf wil de miljardair voor de rechter alsnog tot de overname dwingen voor de afgesproken 54,20 dollar per aandeel.