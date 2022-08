Nafi Thiam start zevenkamp als derde, Vidts is tweede

Titelverdedigster Nafi Thiam is degelijk begonnen aan de zevenkamp op het Europees kampioenschap atletiek in het Duitse München.

De olympische en wereldkampioene werd derde in haar reeks van de 100 meter horden in 13.34, goed voor 1074 punten en de derde tijd van alle deelneemsters. Haar persoonlijk record bedraagt 13.21.

Indoorwereldkampioene Noor Vidts eindigde in dezelfde reeks als tweede in 13.29 (PR: 13.17), tevens haar notering in de stand met 1081 punten.

De scherpste tijd (13.23) kwam op naam van de Zwitserse Annik Kälin. De Nederlandse Anouk Vetter, de vicewereldkampioene, liet 13.37 optekenen. Zij staat op plaats vier in de rangschikking.

Woensdag staan nog drie disciplines op het programma in de zevenkamp: hoogspringen, kogelstoten en 200 meter.

Vorige maand veroverde Nafi Thiam in het Amerikaanse Eugene haar tweede wereldtitel in de zevenkamp. Ze twijfelde lange tijd om deel te nemen aan het EK in München, maar bevestigde vorige week uiteindelijk haar deelname. Noor Vidts eindigde op de vijfde plaats in Eugene.