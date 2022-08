Broer (27) van drugscrimineel neergeschoten in Hoboken: dader belde aan en opende vuur

In Hoboken is dinsdagavond een 27-jarige man ernstig gewond geraakt bij een schietpartij op de Lageweg. De dader zou aangebeld hebben en vervolgens meteen geschoten hebben. Alles wijst op een conflict in het drugsmilieu. Het Antwerps parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor poging moord.

De schietpartij vond plaats rond 22 uur. De dader belde aan bij een woning en opende meteen het vuur op de 27-jarige bewoner. Het slachtoffer strompelde gewond naar de buren voor hulp. Die verwittigden meteen de hulpdiensten. Volgens onze informatie is het slachtoffer Abdelhalim L., een man uit Borgerhout die nog niet zo lang in de Lageweg in Hoboken woonde. Hij knapte er een huis op. Abdelhalim L. kreeg volgens de Gazet van Antwerpen een kogel in zijn been. Zijn slagader zou geraakt zijn. Hij werd overgebracht naar het UZA. Zijn toestand zou intussen stabiel zijn.

L. staat zelf niet meteen bekend als crimineel. Hij heeft twee jobs om zijn gezin te onderhouden en werkt onder meer bij De Lijn in Antwerpen. Enkele van zijn broers zijn wel gekende figuren.

Zijn broer Abderrahim was in 2013 betrokken bij een schietpartij in de Guldensporenstraat, waarbij crimineel Yassine S. werd neergeschoten. Alles wijst erop dit moment op dat de man slachtoffer is geworden van een conflict in het drugsmilieu waar een van die broers betrokken is geraakt.

De politie stelde een perimeter in en speurde de omgeving af, maar een eventuele verdachte werd niet aangetroffen. Het Antwerps parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor poging moord.