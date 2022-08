Passagiers ontsnappen uit door vuur omsingelde trein in Spanje

Een trein die op weg was van Sagunto naar Zaragoza raakte verzwolgen door een bosbrand in het noordoosten van Spanje. Twintig passagiers liepen brandwonden op, toen ze de ramen van de trein kapotsloegen om te ontsnappen.

Ook in het noordoosten van Spanje woeden nog steeds hevige bosbranden. Een trein die op weg was van Sagunto naar Zaragoza bevond zich in het noordoosten van het land, dicht bij Castellón, plots gevangen in een vuurzee. De machinist van de trein probeerde nog snel achteruit te rijden, weg van het vuur, maar het was te laat.

Enkele passagiers, die vreesden dat de trein door het vuur zou worden verteerd, raakten in paniek en vluchtten nadat ze ramen hadden gebroken om te ontsnappen. Twee van degenen met de ernstigste brandwonden moesten per helikopter worden geëvacueerd. Andere gewonden, onder wie een jong meisje van ongeveer tien jaar, werd naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht.

‘Toen de treinpassagiers zagen dat ze omringd waren door het vuur, stapten sommigen weer in de trein, waardoor velen brandwonden opliepen’, zei een woordvoerder van de Spaanse spoorwegmaatschappij Renfe. De president van de autonome gemeenschap Valencia, Ximo Puig, verklaarde dat al meer dan 1.000 mensen uit hun huizen zijn geëvacueerd omdat de vlammen in de gemeente Bejís door de stevige wind werden aangewakkerd.

De brand in Bejís heeft al zo’n 800 hectare bos in vlammen doen opgegaan.