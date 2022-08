Zeventien ‘vergeten’ slachtoffers van Borealiswerf dreigen op straat te belanden

Zeventien slachtoffers van economische uitbuiting op de bouwwerf van chemiebedrijf Borealis worden nog altijd onder druk gezet door onderaannemer Irem. Daarbovenop besloot burgemeester Bart De Wever (N-VA) dat het pand waar ze verblijven ontruimd moet worden. Zonder oplossing zijn de slachtoffers volgende week dakloos.

Slachtoffers van economische uitbuiting worden in België goed beschermd, althans op papier. Op basis van een aangifte en/of eerste vaststellingen kan het parket of de arbeidsauditeur beslissen om hun het voorlopige statuut van slachtoffer van mensenhandel toe te kennen. Daarmee hebben ze onder andere recht op een tijdelijke verblijfsvergunning, bescherming, een werkvergunning en psychosociale begeleiding in afwachting van het verdere onderzoek. Door de enorme omvang van de Borealiszaak (meer dan 174 vermoedelijke slachtoffers) komt de hulpverlening echter ernstig in het gedrang.

Zo verblijven zeventien Bengalese lassers en pijpfitters nog altijd in het afgekeurde gebouw in Deurne waar ze oorspronkelijk werden aangetroffen door de sociale inspectie en politiediensten. Terwijl de meeste andere slachtoffers al vrij snel elders onderdak kregen via de stad, wachten zij al wekenlang tevergeefs op hulp. Bovendien wordt het pand nog gehuurd door hun voormalige uitbuiter, wat hen bijzonder kwetsbaar maakt.

• Slachtoffers Borealiswerf: ‘Amper geld om te overleven’

Intussen stuurt de vermoedelijke spil in deze zaak, de Italiaanse onderaannemer Irem, dagelijks een vertegenwoordiger naar het gebouw. In een opname die de slachtoffers maakten, is te zien hoe die hen onder druk zet om het land te verlaten. ‘Binnen drie dagen kom ik terug en dan moeten jullie vertrekken’, zegt de vertegenwoordiger. ‘Waarom blijven jullie in België? Mijn bedrijf betaalt huur voor dit gebouw. De advocaten praten met Borealis, maar dit is een andere kwestie.’

Volgens de slachtoffers bood Irem aan om terug te keren naar Hongarije, de draaischijf inzake verblijfsvergunningen. Volgens een eerdere getuigenis van een ander slachtoffer in Gazet van Antwerpen werden de arbeiders in Hongarije behandeld ‘als gevangenen’. De slachtoffers, allemaal geschoolde lassers, zeggen in België te willen blijven om voor een eerlijk loon aan de slag te gaan.

‘Onbegrijpelijk’

Sinds dinsdagochtend dreigen er echter nog meer problemen voor de zeventien Bengalezen. Op een aanplakbiljet van de stad staat te lezen dat hun gebouw tegen zondag ontruimd moet zijn omdat het niet voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften. Maar door de administratieve achterstand in deze zaak hebben de Bengalezen nog geen officieel statuut als slachtoffer gekregen. Meer zelfs: niemand lijkt op de hoogte van hun bestaan. Zonder oplossing dreigen ze tegen die datum dus dakloos te worden.

Advocaat en professor arbeidsrecht Jan Buelens greep intussen in en biedt de slachtoffers eerste juridische hulp aan. ‘Het is onbegrijpelijk dat ze al meer dan een maand in deze uitzichtloze situatie verkeren en niemand naar hen lijkt om te kijken’, zegt Buelens. ‘Nochtans zouden ze in ons land gewoon aan de slag kunnen zodra ze geldige verblijfs- en arbeidsdocumenten hebben. In normale omstandigheden is dat na de toekenning van het statuut als slachtoffer vrijwel onmiddellijk in orde.’

Payoke verdrinkt

Dinsdagnamiddag bevestigde het arbeidsauditoraat dat de zeventien Bengalezen zullen worden erkend als slachtoffer van mensenhandel en spoedig de nodige hulp zullen krijgen. Ook het kabinet van burgemeester Bart De Wever bevestigt dat er met de stadsdienst Sociale Dienstverlening naar een oplossing wordt gezocht om alle bewoners van het gebouw onderdak te bieden. Daarmee zijn de problemen echter nog niet opgelost.

‘Er zijn meer dan 174 slachtoffers erkend in deze zaak’, vertelt Klaus Vanhoutte van hulporganisatie Payoke. ‘Zodra een slachtoffer erkend is, zijn wij in Vlaanderen verantwoordelijk voor opvang en begeleiding. Jaarlijks begeleiden we zo’n 121 slachtoffers per jaar. Op 174 slachtoffers in één klap zijn wij helemaal niet voorzien. We hebben daar noch de middelen, noch de mensen voor. Onvoldoende hulp kunnen bieden, terwijl dat net onze belangrijkste taak is, voelt vreselijk voor mij en onze vijf medewerkers. We vragen de overheid dan ook dringend middelen vrij te maken om deze uitzonderlijke crisis het hoofd te kunnen bieden.’